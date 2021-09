‘Tuvimos cabeza tranquila y jerarquía‘: Restrepo tras la clasificación

Con un poco de drama y sufrimiento, Atlético Nacional avanzó a las semifinales de la Copa Colombia 2021. El conjunto verdolaga remontó la serie y aunque tuvo juego para pasar de largo, no fue tan fluido y terminó yéndose a los lanzamientos de tiros desde el punto penal, donde fueron efectivos y sacaron a un rival que se plantó en el Atanasio como Santa Fe. Al final del encuentro, el técnico Alejandro Restrepo habló sobre esta clasificación y donde se encontrarán a otro duro escollo como el Deportivo Cali.



“Quiero dedicarle este triunfo a nuestra hinchada, reconocerles el acompañamiento, un día entre semana, con este horario, era difícil para llegar, para estar. Estamos muy contentos por su apoyo durante los 95 minutos, así como en la serie de penales, estamos muy conectados con ellos y agradecemos su acompañamiento”, detalló Restrepo.



Además, “yendo al juego, hay muchos aspectos, en un partido donde debíamos ser intensos, presionar con inteligencia para saber en qué lugares del campo debíamos recuperar la pelota, evitando que el partido se fuera de ida y vuelta. En algún momento pasó, pero los muchachos supieron mejorar, atacar el lado débil del rival y situaciones que día a día vamos ajustando. Contamos con un grupo muy receptivo, los felicito porque vamos de la mano, enfocados en demasiados detalles y en un partido como estos, es donde se ven las ideas de juego”.



Sobre lo que más le agradó de este encuentro, Restrepo explicó que “en el primer tiempo, la acumulación de pases en la mitad y el sector izquierdo, nos liberó el sector derecho. Es algo que insistimos y el equipo lo hizo muy bien. Tuvimos momentos donde atacamos en ese sector, conseguimos llegar a gol, generar aproximaciones. En conjunto, fue un gran partido”.



En cuanto a la variante de Brayan Rovira en lugar de Baldomero Perlaza, entre otros cambios en la etapa complementaria, Alejandro precisó que “varios jugadores tuvieron un gran desgaste en la intensidad de juego, en las presiones y quisimos darle frescura al equipo. Con Bryan (Rovira) buscamos taponar las transiciones de Santa Fe”.



Analizando la falta de eficacia de sus dirigidos, el estratega señaló que “estamos orgullosos del juego que hicimos en el primer tiempo, en el segundo tiempo nos faltó claridad. Pudimos generar más opciones, estar más finos, el rival también juega, Leandro Castellanos tuvo una gran actuación. Lo importante era poner el partido a nuestro favor, construir con inteligencia más goles, no se dieron, pero tuvimos la cabeza tranquila y la jerarquía para pasar esa fase”.



Finalmente, expresó lo que faltó en el complemento para estirar la ventaja en el partido. “En el segundo tiempo bajamos en llegadas claras de gol. Por momentos, controlamos el juego, otros momentos perdimos intensidad donde Santa Fe manejó más la pelota. Pero en líneas generales, el partido fue controlado, donde Aldair (Quintana) no tuvo mucho trabajo”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8