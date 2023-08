Alberto Gamero tras la clasificación: 'Vinimos a buscar el partido'

Millonarios obtuvo su cupo a los cuartos de final de la Copa BetPlay. El cuadro Embajador empató sin goles en condición de visitante, sin embargo, el resultado global de la serie frente a Atlético Bucaramanga fue suficiente para sellar su paso a la siguiente fase.



El equipo no generó muchas opciones en ataque, sin embargo tuvo como destacado a Daniel Ruiz. En defensa, careció de solidéz y eso fue lo que resaltó Alberto Gamero en la rueda de prensa tras el pitazo final.



El estratega, además, se refirió a el estado de Stiven vega, quién debió retirarse del campo de juego luego de un fuerte golpe en el antebrazo.

Balance de juego: "Fue un partido de ida y vuelta. Íbamos con una ventaja y no vinimos a escondernos. Se mira la alineación y la estructura y vinimos a buscar el partido. Bucaramanga tenía más necesidad, pero fue ida y vuelta. Los dos equipos tuvieron".



"Ruiz es muy bueno y quiero que tome ritmo muy rápido y la única manera es jugando. Es un buen empujón para le equipo y para él también".



Minutos finales del partido: "“Yo no digo que el equipo se haya caído. Bucaramanga nos quiso atacar en los últimos minutos, ellos solo tenían un mediocentro y en la contra lo intentamos. El equipo intentó con la misma idea en los últimos minutos, pero cuando entraron Fernando y Paredes le quisimos dar aire al equipo para sacar a Silva y Ruiz. El equipo siguió lo mismo, pero tal vez no tuvo opciones claras, pero el equipo intentaba atacar”.



Lesión de Stiven Vega: "Vamos a ver que sale en el dictamen. Sé que es el antebrazo, puede ser una fractura pro no sabemos todavía. Pereira puede que tenga una pubitis y nos lo entregan en dos o tres semanas. No es una lesión de gravedad, queremos que cuando esté bien venga".



Posible penal para Bucaramanga: “No he visto el posible penal, le pregunté a Llinás y él me dice que nunca lo empuja. Pero no lo he visto y no puedo opinar de eso”.