Gamero adelantó XI de Millonarios para final de Copa BetPlay 2023

Millonarios va por su tercer título consecutivo en el proceso de Alberto Gamero: hace un año ganó la Copa BetPlay 2022, en el primer semestre del 2023 se coronó en la Liga, y ahora disputará la corona de la Copa BetPlay 2023 en el estadio Atanasio Girardot contra Atlético Nacional.



Este jueves se jugará la gran final, con un 1-1 en la ida que tiene la serie abierta y vibrante.



Así, el técnico Alberto Gamero entregó su plan para ganar la final, partiendo de la gran motivación y hambre de gloria que existe en su plantel.



El entrenador embajador reveló la idea que tiene en su formación titular, a pesar de que tiene que enfrentar a Medellín el próximo domingo 26 de noviembre en la tercera fecha del cuadrangular B de la Liga II. ¿Guardará jugadores?



Estas fueron las revelaciones, declaraciones y análisis de Alberto Gamero, previo a la final entre Atlético Nacional y Millonarios en Copa.



¿Rotación?: “Para llegar aquí hay que recorrer un camino y ya lo recorrimos, hay que afrontarlo. El domingo hay otro partido de Liga, pero ese camino apenas lo estamos recorriendo. Primero lo primero. Tenemos un solo lesionado, que es Jáder Valencia. Las cargas la estamos manejando bien. Vamos a afrontar el partido con lo mejor que tengamos, con el equipo que viene jugando. La mentalidad es salir a jugar, salir a ganar”.



Correcciones: “No ha existido tiempo de trabajar, hemos dado énfasis en el video y las correcciones. Pero este grupo tiene mucho trabajo encima. Uno de los errores que más cometemos, es que erramos muchos goles. Hemos corregido las transiciones, los repliegues, la posesión de balón”.



Antecedente de victoria: “Los partidos no son iguales. El profesor Bodmer debe estar corrigiendo y nosotros igual. No va a ser un partido igual. Es la gran final, es un partido abierto, es hacer un gol más que el oponente. Trataremos de tener el arco en ceros y buscar la posibilidad de dar la vuelta olímpica”.



Motivación en finales: “Daniel Ruiz peleó la final con nosotros el año pasado. Sander (Navarro) venía jugando pero no ha jugado final. De resto todo el equipo ha jugado finales. Saben lo que es ganar y perder una final. Es de concentración grande. Ya nos llegó Vargas, entrenamos con él. Álvaro no entrenó pero vio el entrenamiento”.



Penaltis: “Uno siempre quiere ganar una final, a veces es por penaltis, pero uno quiere ganar en los 90 minutos, no es fácil. Nacional y Millonarios recorrimos camino duro. Queremos ganar, existe la posibilidad de los penaltis y siempre los entrenamos. Si Nacional se cierra y nosotros, quedaremos 0-0. Por penaltis uno sufre más”.



Ganar en Medellín: “El camino duro ya lo recorrimos. Este partido es para disfrutar, sin temor. Este equipo ha ganado muchos partidos por fuera. No cambiamos nada de local y visitante. Hay que entrar a buscar el gol”.



Finalista: “Una virtud es la camada de jugadores. Yo exijo, pero tengo un equipo muy receptivo, muy trabajador, que quiere aprender y evolucionar”.



Clave para la final: “Cometer el menor error posible. En finales es hacer un gol y defenderse bien, la concentración. Se puede definir en una genialidad de un jugador”.