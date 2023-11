Gamero explotó por final de Copa BetPlay: ‘Fea la quemadera de tiempo’

Millonarios y Atlético Nacional empataron 1-1 este miércoles, en el partido de ida de la final de la Copa BetPlay 2023. El embajador rescató el resultado en El Campín, pues empezó perdiendo, y ahora tiene la final abierta para definirla en el estadio Atanasio Girardot la próxima semana.



El entrenador Alberto Gamero rechazó que ambos equipos hayan desperdiciado tiempo en un juego tan importante. Fue autocrítico y reaccionó con contundencia para analizar los primeros 90 minutos de la final de Copa.



“Lo feo de este partido fue la quemadera de tiempo. Le decía al árbitro que nosotros también quemamos tiempo, pero hay formas. Ellos se tiraban, tenían calambres, entraba la camilla y no salía el jugador. Pero esto es fútbol. La verdad, en una final y más en este partido, no debía pasar esto, pero pasó. Le decía a unos jugadores de Nacional, que son amigos míos, ‘tranquilos que allá vamos a hacer lo mismo’. Pero bueno, así lo quisieron, lo buscaron y consiguieron el resultado, que es un empate. Quedamos con esa sensación de que regalamos un gol y un penalti. Quisimos y se intentó ganar. Dejamos la serie abierta. Buscaremos el título en Medellín”, apuntó Gamero.

Sobre Millonarios, el técnico rescató lo positivo de su equipo t también detectó lo negativo del XI embajador.



“Entramos a la cancha con la intención, siempre, de buscar el resultado. En el fútbol se cometen errores defensivos y ofensivos y esta vez cometimos ambos. Sin embargo, me gustó que, pese a el error, el equipo buscó el empate, no dejó de buscar y sometió a Atlético Nacional. Esa es la sensación que me deja. Teníamos con una gran ilusión y se encontraron con un gol producto de un error nuestro y eso, de pronto, les subió el autoestima, pero después de eso no hubo más riesgo. Tuvimos ganas, se mostró deseo. Cometer errores es de seres humanos y los muchachos estuvieron a disposición. Se empató y la llave quedó abierta”, añadió Gamero.



Gamero fue positivo pensando en el partido de vuelta, que se realizará en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín: “Siempre vamos a tener confianza. El jueves que entremos al Atanasio todavía no hay un finalista y eso nos llena de valentía. Vamos a pelear el partido, allá hemos jugado partidos buenos, hemos empatado, hemos ganado. La posibilidad está latente. Nacional también tendrá el optimismo. Con el empate no me voy triste, me voy feliz porque con todo lo que pasó empatamos el partido. Dios hoy nos mandó este empate y lo recibimos con mucho cariño. Primero es el partido contra América y luego veremos contra Nacional”.