Gamero notó mejoría en Millonarios: ‘Creamos muchas opciones de gol’

Millonarios venció 3-1 a Bucaramanga en el partido de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay Dimayor 2023, remontando en El Campín y con una buena actuación del delantero Leonardo Castro, autor de dos goles.



El técnico Alberto Gamero quedó satisfecho con la actuación de su equipo, pues siente que hay mejoría en algunos conceptos que estudiaron en los últimos días.



“Ayer vimos videos y tenemos un pequeño problema y es que no tomamos buenas determinaciones en el tercio ofensivo. Nosotros llegamos, pero tomamos malas decisiones y eso nos pasó en el primer tiempo. Me gustó el equipo con todo y que iba perdiendo, para el segundo hicimos una variable de riesgo para poder abrir una banda que teníamos cerrada, que era la izquierda, y estuvimos más claros y ganamos bien, ante un equipo que vino a buscar su resultado. Si dicen que ese es el Millonarios que jugaba bien, comparto eso, me gustó el equipo y creamos muchas opciones de gol”, comentó Gamero en rueda de prensa posterior al partido.

Sander Navarro fue la grata sorpresa de Millonarios este jueves en El Campín. Es un lateral juvenil que llega en el mejor momento, tras la lesión de Elvis Perlaza, quien estará por largo tiempo de baja.



“Lo de Sander fue muy bueno. Uno lo valora porque estuvo en extremo y lo marcó y atacó bien. Lo de Perlaza se va a demorar mucho y ahí lo tenemos en esa posición. Uno a veces piensa que Vega puede defender mejor y Sander y Rosales pueden atacar mejor. Habrá escenarios en donde eso cambiará, pero ahí tengo tres jugadores”, analizó el DT.



Aquí el resto de la rueda de prensa: