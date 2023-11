Gamero rechazó los actos del final del encuentro en Cúcuta

Millonarios igualó 1-1 ante Cúcuta Deportivo en el encuentro de vuelta de la semifinal de la Copa BetPlay. Pero el albiazul consiguió su pase a la final luego que en el global el equipo bogotano ganó 2-1.

Ante esto, Alberto Gamero habló en rueda de prensa sobre sus sensaciones que le dejaron el partido. Agregando también, la importancia de sumar otra final con el equipo albiazul y los desmanes que ocurrieron posterior al final del encuentro por parte de la hinchada local.

Desmanes después del encuentro: “Es lamentable lo que pasó después del partido pero la afición tiene que quedarse con lo que pasó en el partido. Fue un partido intenso. Me gustó mucho”.



Sensaciones y objetivo de la final: “Sabíamos que el partido iba a ser muy duro. El objetivo de nosotros era clasificar a la final. Teníamos una ventaja y la defendimos bien”.



Expulsión de Stiven Vega: “Era un partido controlable hasta la expulsión de Vega. Después nos defendimos bien. No recuerdo una opción clara del Cúcuta en el segundo tiempo. Nos arrinconó con centros pero opciones no tuvo”.