Gamero tranquilo pero no confiado tras la victoria ante el Cúcuta

Millonarios venció 1-0 a Cúcuta en un difícil encuentro por la semifinal de ida de la Copa BetPlay Dimayor. Sin embargo, el técnico del conjunto albiazul, Alberto Gamero habló sobre el papel que tuvieron los jugadores ante el conjunto motilón en el estadio El Campín.

Luego de la victoria con un golazo del delantero Leonardo Castro de tiro libre, el técnico samario habló sobre varios detalles que vio en el partido de su equipo, y las cosas a tener en cuenta para el encuentro de vuelta que se disputará este domingo 5 de noviembre.

Aspecto táctico: “Queríamos ganar el partido. El bloque de ellos era muy bajo, no había espacio”.



Sensaciones del partido ante Cúcuta: “Me queda la sensación de que hicimos el gol muy tarde. Generamos las opciones de gol, pero desafortunadamente no las concretamos”.



Jugadores lesionados: “Vamos a mirar lo de Sander y lo de Cataño, todavía no nos los han entregado. Ruiz regresa el domingo. Vamos a ver si a Sander y Cataño les alcanzara para el domingo. Lo dudo mucho”.