Gamero no quedó conforme pese al triunfo: ‘La llave quedó abierta’

Alberto Gamero no se conformó con la victoria de Millonarios ante Alianza Petrolera por dos goles de diferencia. El samario aseguró que la llave sigue abierta y que pese a que se controló el juego, se debió ganar por más diferencia.



“Fue el partido que nos imaginábamos. Alianza tuvo un bloque bajo y se paró bien. Nosotros tuvimos paciencia y es un marcador que resalta las cosas que hicimos bien, pero pudimos aumentarlo más”, comentó de inicio.



Y añadió: “Alianza no trajo a sus titulares, pero el equipo que paró demostró grandes cosas, pero es un 2-0 que deja la llave abierta”

Por su parte, habló de la buena labor de Edgar Guerra en los últimos partidos: “La mejor presión que tienen es ellos mismos. La competencia es sana y tratar de ser mejor el uno que el otro. Guerra ha tenido grandes partidos y esto les queda de experiencia que el que entre está esperando otra oportunidad”.



Por otro lado, se mostró feliz por la renovación firmada hace unos días: “Le doy gracias a la junta directiva por creer en el proyecto, han confiado y eso es una satisfacción para mí. Estoy tranquilo y feliz aquí y ahora es una gran responsabilidad para lo que viene, hay que ir día a día y pelear por los objetivos”.



De igual manera, la idea del ‘sonero’ es superar lo logrado en los próximos tres años: “Yo me quiero superar a mí mismo y en Millonarios hemos sido campeones, pero la idea es seguir peleando por más títulos. No estaré tranquilo por firmar, hay una gran responsabilidad más grande ahora”.



Finalmente, se mostró molesto por el descanso obligado del equipo debido a un concierto que se hará en El Campín el cual no dejará jugar el partido de Millonarios contra Unión: “No nos cae bien este descanso, cuando vayamos a jugar de pronto no estemos entre los ocho, es incómodo, pero por fuerza mayor habrá que jugar ese partido aplazado con Unión en fechas que no son”.