Gran juego de Nacional, pero no alcanzó para remontar ante Tolima

Atlético Nacional sufrió su cuarta eliminación en el año, tras empatar 1-1 con Deportes Tolima, en juego de vuelta por los cuartos de final en la Copa Colombia. El equipo ‘verdolaga’ planteó un esquema ofensivo, similar al empleado en el clásico contra Medellín. Sin embargo, la eficacia que tuvo el pasado domingo no se pudo replicar esta noche en Ibagué.



El conjunto antioqueño generó cinco remates al arco, de los cuales uno fue gol, al minuto 40 del primer tiempo a través de Jarlan Barrera en una gran jugada colectiva que intervino Daniel Muñoz, Vladimir Hernández y Hernán Barcos, haciendo un despliegue de defensa a ataque óptimo.



En la etapa complementaria, Nacional siguió inquietando el pórtico tolimense, pero no logró la contundencia necesaria para superar al arquero William Cuesta. Con el pasar de los minutos, la visita no pudo mantener su intensidad en el juego, se mostró impreciso y los locales fueron inquietando la portería de José Cuadrado.



La lesión de Christian Mafla, generó la variante por Andrés Reyes, el jugador que llegó de la convocatoria con la Selección Colombia Sub 23, no logró mostrar su mejor juego y por momentos dejaba con dificultades en marca a Daniel Muñoz, sumado a que Helibelton Palacios se tiraba al ataque y no regresaba con prontitud.

El ingreso de Cristian Blanco por Yerson Candelo, era para estabilizar el equipo luego de haber perdido a uno de sus hombres por izquierda. Con tan mala suerte, que un par de minutos de su ingreso, Muñoz generó un penal a favor del rival que cambió por el gol que le daría la clasificación.



Rápidamente, Nacional hizo el tercer cambio, ingresó Pablo Ceppelini por Baldomero Perlaza, quien no ha podido recuperar el nivel que había alcanzado al comienzo de temporada con el cuadro verde de Antioquia. El uruguayo le filtró una pelota a Jarlan Barrera que pudo ser el segundo gol, pero Cuesta tapó de gran manera.

Al final y tras 96 minutos de partido, Nacional no pudo quebrar la ‘paternidad’ que Tolima ha impuesto desde que le ganó el título de Liga el año pasado. Son siete encuentros, de los cuales seis han sido con victoria de los ‘pijaos’ frente a este empate que sabe a eliminación verde.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín