‘Tino’ Costa no se confía: 'No vamos a especular, ni a ver qué pasa'

Atlético Nacional visitará este jueves a Independiente Santa Fe, con la misión de mantener la ventaja en el marcador global 3-0 y así sellar el pase a los cuartos de final en la Copa Colombia. Uno de los hombres que podría jugar desde el inicio es Alberto Costa, el argentino regresó contra Huila por Liga y ha venido sumando minutos de manera progresiva. Contra los ‘cardenales’, ‘Tino’ no se confía y espera que su equipo sea contundente y vistoso.



“Debemos manejar esta ventaja con mucha seriedad, ellos tienen la necesidad de revertir el marcador, así que nosotros debemos estar atentos, preparados para afrontar este partido de la mejor manera, no vamos a especular, ni a ver qué pasa. Debemos sacar un buen resultado que nos permita avanzar a la siguiente fase de la Copa”, destacó Costa.



El volante aceptó que contra La Equidad no tuvo su mejor nivel, pero también confía en demostrar un mejor nivel, de poder jugar contra Santa Fe. “En lo personal, el partido anterior no fue bueno para mí. Soy autocrítico y pienso que (frente a La Equidad) fue el peor partido que he tenido desde que estoy en Nacional, somos seres humanos, a veces ocurren estas cosas, lo importante es poder demostrar en el siguiente partido que puedo mejorar”, comentó.



El ex Valencia de España tuvo dificultades musculares que no le han permitido tener continuidad. No obstante, se encuentra en plenitud de condiciones y dispuesto a lo que le indique el cuerpo técnico. “Tuve una molestia fuerte en el gemelo izquierdo, que me sacó de dos partidos, por suerte no fue nada grave, ya estoy recuperado, llevo trabajando poco más de una semana, 10 días con el resto del grupo. Como local pude tener unos minutos frente a Huila y en el último partido logré jugar 45 minutos, así que estamos bien”, indicó Costa.



Analizando al rival, ‘Tino’ declaró que “Santa Fe tiene un técnico nuevo, eso les va a dar un impulso anímico, van a tener ese ‘plus’. Ellos van a estar muy motivados, con ganas de eliminarnos. Nosotros debemos ganar el partido y asegurar la clasificación”.



Además, “cada partido tiene su historia, contra La Equidad contamos con muchos jugadores jóvenes, que, a mi parecer, fueron los mejores que actuaron. No hay excusas, contamos con una nómina muy competitiva, no nos podemos detener y debemos seguir trabajando, para conseguir mejores resultados”.



Finalmente, Alberto está preparado, con su zurda ‘afilada’ para la media distancia y los tiros libres. “Son circunstancias del juego, depende de lo que vaya sucediendo. Si hay un tiro libre o alguna jugada de media distancia y uno tiene la posibilidad, hay que estar preparado y aprovechar la ocasión”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín