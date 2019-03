Así terminó la segunda jornada de la Copa Colombia 2019

Independiente Santa Fe estuvo muy cerca de sumar su segunda alegría en la Copa Colombia, pero en los minutos finales, Bogotá le dañó la ilusión y con un empate 2 – 2 se extendió el difícil momento de los albirrojos en el presente año. A pesar del marcador, los rojos siguen conservando el liderato en el grupo B, mientras que los dirigidos por Jairo Patiño sumaron su primer punto.



El encuentro empezó con sorpresas para la afición y para la defensa cardenal, tan sólo transcurrió un minuto de juego y Bogotá se fue en ventaja. Dubán Palacio aprovechó una gran jugada elaborada por sus compañeros y venció la muy corta resistencia de la defensa santafereña. Tempranera situación que obligó a la pronta reacción de los dirigidos por Gerardo Bedoya, quienes no demoraron en exigir al portero local.

Facundo Guichón y Juan David Valencia tuvieron las opciones más claras de recuperar la igualdad, pero la falta de contundencia en la definición, problema que ha acompañado al equipo a lo largo de la temporada, evitó que dicho propósito se hiciera realidad. El primer tiempo transcurrió y Santa Fe no bajaba los brazos en su búsqueda del empate, puso entre las cuerdas un rival que aguantaba la ventaja con uñas y dientes. Ya en el cierre, Johan Arango tuvo la opción de hacer con un gol olímpico que fue evitado por un Andrés Salazar que ya se convertía en figura.



Tras el descanso, los cardenales continuaron con esa insistencia ofensiva, contar con una nómina más experimentada, le permitió hacerse rápidamente con el control del juego desde la reanudación. Tal esfuerzo y entrega tuvo sus frutos, Juan David Valencia (8 ST), con gran cabezazo, hizo justicia en el marcador y el empate regresó al partido. Pero no se conformaron con la primera celebración y continuaron dispuestos a seguir de largo, un remate de Brayan Perea (21 ST), revirtió la situación y trajo la tranquilidad.



El ambiente en la casa cardenal había cambiado, ya con un partido a su favor, pudo jugar con mayor tranquilidad y administrar las energías para el cuarto de hora que faltaba por disputar. Bogotá se vio obligado a ser más atrevido y esto le generó mayores espacios a un Santa Fe que no había tenido problemas en encontrarlos. Pero cuando el juego llegaba a su final, apareció una pena máxima decretada por el juez central y Dayron Benavides (47 ST) no dudó en cambiarla por gol y extender el mal momento de los cardenales en la temporada.

Cúcuta se hizo fuerte en casa y Pereira rescató un punto en Montería

En el encuentro que abrió la jornada del jueves, Jaguares de Córdoba y Pereira empataron 2 – 2 en un interesante duelo que se llevó a cabo en el estadio Jaraguay. Las emociones se pusieron a la orden del día a los seis minutos del pitazo inicial, Ricardo Cardona rompió la corta paridad y le dio la ventaja a un necesitado conjunto de Montería.



Pero esa intensidad en el ataque local no se conformó con la primera celebración y sus intenciones de ampliar las distancias no se hicieron esperar, Mauricio Cortés (26 PT) le daba forma a una victoria que ya extrañaba Jaguares en la temporada. Pero un descuido en defensa complicó el panorama, Jorge Murillo (29 PT) descontó casi de inmediato y su jugada fue un aliciente para los ‘matecañas’.



Tras el tanto, Pereira empezó a equilibrar las cargas y le quitó el control del partido a los dueños de casa, su reacción le permitió acercarse con peligro y lograr el anhelado empate. Yainer Acevedo (42 PT) le devolvía la igualdad al juego en un primer tiempo bastante intenso. Ya en la etapa complementaria, el ritmo mermó y escasearon las emociones, a tal punto, que las cifras no cambiaron y se repartieron un punto más en la Copa.



Mientras que en estadio General Santander, Cúcuta Deportivo sigue por la senda de la victoria, en esta ocasión, venció 2 – 1 a Alianza Petrolera y alcanzó los cuatro puntos en la tabla. Wílder Guisao (7 ST) y Michael López (25 ST) fueron los encargados de otorgarle el primer triunfo copero a los ‘motilones’ ante un rival que complicó las cosas y que logró el empate momentáneo con el tanto de César Arias a los 20 minutos de la etapa complementaria.