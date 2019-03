La Copa Colombia sigue su desarrollo: así se jugará la 2ª jornada

La segunda semana de marzo tendrá competencia en la Copa Colombia. El torneo que une a los equipos de la A y de la B disputará su segunda fecha, con los mismos partidos de la primera pero devolviéndose las localías.

Esta es la programación:

Grupo A

13 de marzo

Leones FC vs Envigado FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Ditaires



14 de marzo

Jaguares FC vs Deportivo Pereira

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Jaraguay



Grupo B

13 de marzo

Patriotas FC vs Boyacá Chicó FC

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: La Independencia



14 de marzo

Bogotá FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo



Grupo C

13 de marzo

Tigres FC vs Llaneros FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo



Fortaleza CEIF vs Millonarios FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Municipal de Cota



Grupo D

13 de marzo

Valledupar FC vs Atlético Bucaramanga

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Armando Maestre



14 de marzo

Cúcuta Deportivo vs Alianza Petrolera

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: General Santander

Televisión: Win Sports



Grupo E

13 de marzo

Unión Magdalena vs Barranquilla FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Sierra Nevada



Real San Andrés vs Real Cartagena

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Erwin O´neill



Grupo F

13 de marzo

Universitario de Popayán vs Atlético FC

Hora: 11:30 a.m.

Estadio: Ciro López



Deportivo Pasto vs América de Cali

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Municipal de Ipiales



Grupo G

13 de marzo

Orsomarso SC vs Atlético Huila

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar



Cortuluá vs Deportes Quindío

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Doce de octubre