Un motivador: Hernán Barcos se tiene fe para remontar frente al Tolima

Atlético Nacional deberá imponerse en Ibagué este miércoles contra Deportes Tolima, como mínimo, por un gol de diferencia, si quiere forzar los lanzamientos desde el punto penal en los cuartos de final de la Copa Colombia. Para los verdolagas, enfrentar a los pijaos ha sido muy difícil, teniendo en cuenta que los últimos seis partidos los ha perdido.

Sin embargo, Hernán Barcos es optimista y confía en un juego inspirado de su equipo, donde la contundencia sea protagonista. “Sabemos que es un partido difícil, pero vamos con mucha confianza. Contamos con un grupo de jugadores muy competentes, que podremos revertir esta situación. El partido en la ida fue atípico, nos hicieron un gol de una jugada mala nuestra. Generamos opciones, pero no fuimos eficaces. No son excusas, pero sabemos a lo que jugamos y ese día nada nos salió”, señaló.

Sobre el rival, Barcos expresó que “Tolima es un equipo atlético, físico que juega entre líneas y esperan los errores del rival, para lastimar. En la idea de juego nosotros somos superiores, la idea es salir a jugar ofensivamente, conseguir un gol rápidamente, para estar más cómodos y si no se nos da, tenemos 90 minutos para lograrlo”.

En cuanto a la manera de encarar el encuentro, Hernán detalló que “debemos jugar como lo venimos haciendo, si no hay sorpresas, tenemos muchas posibilidades de conseguir la clasificación. Ganar los dos clásicos con contundencia nos da la confianza necesaria para afrontar mejor los partidos, tenemos que pensar lo que viene, jugando de la misma forma, respetando el rival y haciendo nuestro fútbol”.



Además, “queremos llegar con mucha gente, que no solo los delanteros tengamos la obligación de marcar, sino que todos podamos conseguirlo. Esto es un equipo y no solamente el ‘9’ debe hacer los goles”.



Finalmente, se refirió al tema de la rotación, desconociendo quién va a jugar como inicialista. “El ‘profe’ (Juan Carlos Osorio) no da el equipo titular hasta momentos antes, nadie sabe cuándo jugará, por eso debemos estar de la mejor manera. La competencia es sana, todos somos profesionales y al que no le toque jugar, apoya al compañero y eso es lo más lindo en un grupo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín