Medellín pegó con altura en Ipiales: derrotó 1-2 al Pasto en la Copa

Deportivo Independiente Medellín superó 1-2 al Deportivo Pasto, por la ida de la Copa Colombia 2019. El poderoso fue eficaz y pegó en el momento justo, frente a un conjunto nariñense que no logró encontrar su rumbo.



La visita comenzó con mejor ritmo, empleando un juego interno, con pases precisos y sometiendo al Pasto, que no lograba realizar sus transiciones rápidas de defensa a ataque. Pese a que los primeros minutos no eran profundos, Medellín era un equipo que trataba de darle dinámica al juego pese al estado del campo de juego en Ipiales.



Por su parte, Deportivo Pasto se las ingeniaba para robarle la pelota a su rival, a veces con vehemencia y provocando faltas que inquietaron el arco de David González. Pasaban los minutos y el poderoso se adueñaba de la pelota y las acciones ofensivas, la banda derecha era su preferencia, con un Déinner Quiñones atrevido, solidario con Andrés Ricaurte, buscando a Germán Cano, quien intentaba desmarcarse de la zaga nariñense.



Al minuto 39, un remate de media distancia de Andrés Ricaurte, exigió al arquero Carlos Bejarano que tuvo que sacar la pelota al tiro de esquina, un minuto más tarde y tras un centro de Ricaurte desde el sector derecho, Andrey Estupiñán rechazó de manera defectuosa al centro del área, donde Adrián Arregui cazó la pelota con su cabeza, abriendo el marcador para el equipo antioqueño. El ex jugador de Temperley, logró su segundo gol en la Copa y el cuarto con la camiseta del DIM, siendo su mejor momento en manera ofensiva a lo largo de su carrera.



Sobre el final de la etapa inicial, una pelota englobada le quedó a Germán Cano, pero el argentino no logró definir con su pierna derecha. El delantero no ha tenido un buen momento desde que regresó de su lesión y le ha costado retomar el ritmo de juego. Medellín terminó con menos posesión de la pelota (42%), pero supo hacer con ella. Ha evitado el desgaste de un Pasto que realizó más remates, pero apenas uno al arco.



En la etapa complementaria, Pasto adelantó líneas e intentaba sorprender a la defensa visitante. Sin embargo, al minuto 9 y tras una gran escapada por derecha de Déinner Quiñones, le dejó la pelota a Andrés Ricaurte que llegó por izquierda y luego de dominar la pelota, remató con pierna derecha, aumentando la ventaja para el poderoso.



Tras el gol, Pasto intentaba agruparse y atacar a un Medellín que se sentía cómodo con la ventaja en el resultado y en la idea de juego que quiso aplicar Aldo Bobadilla, equilibrando la defensa y saliendo rápido en ataque.



Al minuto 19, Pasto realizó dos cambios, mientras que el DIM sacó a Déinner Quiñones para darle lugar a Edwin Mosquera, imprimiendo más velocidad en el juego ofensivo de la visita. Con el pasar de los minutos, los locales dominaban la pelota, pero no lograban descifrar el planteamiento defensivo de la visita.



Al minuto 35, Deportivo Pasto tuvo su opción más clara a través de Romeesh Ivey, pero David González estuvo atento al remate del volante panameño que incursionaba por el sector derecho. Tres minutos después, una falta de Elvis Perlaza sobre Fabián Viáfara dentro del área que el árbitro Luis Trujillo no dudó en sancionar el penal. Andrey Estupiñán lo cambió por gol, con un cobro suave con pierna derecha, engañando al arquero González.



Los últimos minutos eran de intensidad para ambos equipos, el gol marcado por el equipo pastuso, le dio ese aire para rematar el juego. Al minuto 45, un remate de Ray Vanegas pegó en el vertical izquierdo que terminó rechazando Andrés Cadavid.



Al final, Medellín consiguió una ventaja mínima, pero en una plaza complicada, con un clima difícil y contra un rival que terminó presionándolo en el área, pero que contó con la fortuna de la mala definición.



El partido de vuelta será en el estadio Atanasio Girardot, con fecha a confirmar, posiblemente sea el 16 de octubre. El ganador de esta llave, enfrentará en la Gran Final al vencedor de la llave entre Deportes Tolima y Deportivo Cali.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín