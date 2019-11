‘Debemos trabajar y estar enfocados para la Copa‘: Déinner Quiñones

Deportivo Independiente Medellín tuvo un gran remate del todos contra todos en la Liga. Sin embargo, al equipo que dirige Aldo Bobadilla no le alcanzó y terminó en el noveno lugar con 31 puntos, a uno del octavo. Uno de los jugadores que más se destacó en este tramo final del campeonato fue Déinner Quiñones, quien buscará la revancha en la final de la Copa frente al Deportivo Cali.



“Duele quedar eliminados, hicimos todo lo posible por clasificar, tuvimos un buen remate de torneo, pero lastimosamente no se nos dieron las cosas. Debemos trabajar y estar enfocados para la Copa”, indicó el ex Santos Laguna.



Sobre la final frente al Deportivo Cali por la Copa Colombia, Medellín tiene a lo mejor de su nómina preparándose para estos dos encuentros, que le darán al ganador un cupo a la Copa Libertadores, una gran motivación por lo económico y por el desarrollo personal.



“Venimos mejorando, conseguimos resultados importantes, en especial en la Copa donde llegamos a la final, será importante hacer un buen partido en Cali y el miércoles, con nuestra hinchada poder conseguir la Copa”, señaló Quiñones.

Déinner acumula este semestre 19 partidos jugados, equivalente a 1514 minutos. Ha realizado 933 pases, de los cuales 791 fueron exitosos, un 84,8%, creando 18 aproximaciones de gol y una asistencia. Números relevantes para uno de los jugadores claves en el juego ofensivo del ‘poderoso’. “Tenemos una revancha en la final, debemos trabajar fuerte, estar concentrados y conseguir el título”, concluyó el extremo.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín