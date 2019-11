La ilusión de Germán Cano: que la cuarta sea la vencida en Medellín

Son 127 goles que Germán Ezequiel Cano suma con Independiente Medellín, el argentino con la 14 en su espalda ha vivido momentos memorables con el ‘poderoso’ y a pulso se ha ganado su lugar como uno de los ídolos de los rojos. Pero no hay dicha completa y al ‘matador’ le hace falta dar una vuelta olímpica para seguir escribiendo con tinta dorada en las páginas de la historia en el decano antioqueño.

Ya son tres finales en donde el segundo puesto fue el premio para un Cano que acumula cinco botines de oro, pero que cambiaría para dar la vuelta vestido de rojo. “Es algo que todos queremos, lo que mi familia, mis compañeros, el cuerpo técnico y yo quiero levantar este título, es lo que nos falta. Esperemos estar a la altura y dar lo mejor de cada uno”, señaló el delantero que le ha marcado siete goles al Cali con la camiseta roja.



A continuación, en FUTBOLRED recopilamos las tres finales anteriores, donde el goleador le tocó conformarse con el subcampeonato.



Liga II-2012: Frente a Millonarios, el argentino no pudo jugar aquella final, luego de haberse lesionado en su rodilla. Cano le tocó ver como su equipo quedó cerca de la sexta estrella, tras caer por penales con los ‘embajadores’ quienes consiguieron un título tras 24 años de sequía. Como consuelo, Germán fue el goleador del campeonato con nueve goles.



Liga II-2014: Dos años más tarde y frente a otro equipo capitalino, Independiente Santa Fe, Cano llegaba en buenas condiciones a esa final, era el goleador del torneo, pero su equipo no le alcanzó y tras sufrir una derrota en el Atanasio 1-2 y el empate 1-1 en Bogotá, volverían a ver al argentino con otro subtítulo. Finalmente, Cano obtendría otro botín de oro, esta vez con 16 goles marcados.



Liga II-2018: En su vuelta del fútbol mexicano, Germán volvió a su lugar en el mundo. Brilló tanto en el segundo semestre de 2018, conduciendo al DIM a la final. Pero nuevamente el campeonato le fue esquivo, esta vez el Junior le amargó la fiesta en el Atanasio, luego de caer en la ida 4-1, la vuelta en el



Atanasio tuvo suspenso hasta el final. Cuando Medellín iba ganando 3-0, pero al final, un gol de Yony González marcaba el descuento y nuevamente la frustración de no poder ganar una Copa le entregaban a Cano, el título de goleador, su cuarto en Colombia con 20 goles.



Llega el momento de una nueva final, esta vez será la primera para el argentino por la Copa y a diferencia de las anteriores no llega como el goleador del torneo, aunque tiene cuatro goles, está a uno de alcanzar a Andrey Estupiñán del Deportivo Pasto y Rafael Navarro del Deportivo Pereira.



Cano confía en que la cuarta sea la vencida y así poder romper esa mala racha. “No siempre se llega a una final de un torneo, en estos momentos llegamos a una, muy importante para la institución, sumado que representa un cupo a la Copa Libertadores del año que viene. Esperamos hacer un gran trabajo y conseguirla”, expresó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín