‘Estuvimos a la altura de las circunstancias': Lucas Pusineri

El técnico Lucas Pusineri, que estuvo en el banco del Deportivo Cali este jueves frente al Junior en Barranquilla, destacó la labor de sus dirigidos y reconoció lo complicado del compromiso y la bonita fiesta que habían montado los hinchas del Junior en el Metropolitano, donde el cuadro verdiblanco logró la clasificación pese a perder 2-1, pero la serie quedó igualada 3-3 y en los cobros desde el punto penal pasaron los verdiblancos con un 3-4.

Para el estratega argentino, fue “un partido complicadísimo, había ambiente de Copa por su importancia, con una buena concurrencia de público, más allá de que sabíamos que Junior tiene asegurado el pase a Libertadores por lograr el campeonato, igualmente poniendo esto es un objetivo trazado, una competencia a la que le damos muchísimo valor y mucha trascendencia. Los partidos de alto impacto contra un rival que tienen mucha jerarquía son difíciles, es una cancha difícil de poder correrla; sin embargo, estuvimos a la altura de las circunstancias, tuvimos un bloque más defensivo, que otros partidos y nuestras chances que no pudimos concretar”.



Agregó que “este balance que hago simplemente es para decir que la historia está escrita de batallas y ésta fue una de ellas, ojalá poder seguir con la ilusión, seguir luchando, que este grupo de jugadores quiere darle la alegría a la gente. Tengo que decir que si el equipo no pasaba, el gasto de los futbolistas estaba garantizado y eso es lo que uno pregona, la virtud para uno poder ser consecuente con lo que trabaja y dice, los futbolistas tienen una receptividad enorme y la verdad quiero agradecerles el esfuerzo que realizaron ante un gran rival”.

Sobre la imagen o amuleto que constantemente besó cuando se ejecutaban los cobros desde el punto penal, señaló: “Contra lo divino no se puede, soy un hombre muy espiritual y uno invoca su fuerza en sus seres que ya no están sobre la tierra, tengo a mi abuela en el cielo, que es la que me protege, también a mi familia que seguramente está orgullosa mediante la oración y el pensamiento, la familia que tengo en Colombia, más la de Argentina y mis amigos conglomeran una fe importante; más allá del esfuerzo que hicimos, creo que en Colombia me siento muy bien porque también es un país muy espiritual, mediante esa oración se moviliza la fe y hoy nos dieron la alegría de poder seguir con la ilusión y el sueño de llegar a la final”.





