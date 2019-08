Las conclusiones de Nacional tras peligrar en la Copa Colombia

Atlético Nacional perdió 2-0 con Santa Fe en la Copa Colombia, pero logró la clasificación a los cuartos de final gracias a la victoria conseguida en casa por 3-0. Ante la sanción de Juan Carlos Osorio, fue Pompilio Páez quien habló en rueda de prensa.



“Nacional fue un equipo serio, que salió a buscar el partido. Algún otro equipo sale a especular, pero nosotros tenemos una idea de juego, de proponer. No hicimos tiempo e incluso buscamos hacer gol, pero dimos ventajas. Santa Fe nos complicó con la velocidad y supo controlarnos en la parte posterior. Sacamos adelante la serie por lo que hicimos en Medellín, que con 10 hicimos un tercer gol y por ese gol pasamos a la siguiente ronda”, dijo el asistente técnico del equipo.

Sin embargo, el ayudante de Osorio reconoció que hay mucho por trabajar de cara al futuro, pues no es bueno perder en Liga.



“Lógicamente estamos preocupados porque no nos gusta perder y queremos ver un equipo con armonía. Aunque Nacional fue serio por el partido de ida, Santa Fe lo hizo con sus armas y le dimos vida con acciones de técnica y con transiciones nos convirtieron. En el segundo tiempo, cuando teníamos control, vino el primer gol, y con jugadores de banda rápida de elos fuimos permisivos”, explicó.

El equipo bogotano ganó su cuarto partido del año en todas las competencias. Foto: Mauricio León/ETCE

A pesar del resultado, Pompilio Páez resaltó que sus dirigidos siguieron sus órdenes al pie de la letra para dar un buen espectáculo en el estadio El Campín.



“Reconozco que Santa Fe con Harold Rivera prioriza el juego de banda, con jugadores rápidos y que tienen una intensidad en el juego. Nosotros competimos, no fuimos inferiores al compromiso, pero sí a la propuesta nuestra y no quedamos contentos con el futbol de ataque que tenemos en el terreno de juego. Preocupa que nos hicieron goles que no son de gran factura, en los que nos equivocamos y fuimos permisivos. Fueron más errores de técnica y que les da posibilidad al rival”, contó.



Ahora, Nacional tendrá varios retos hasta la próxima fase, en la que se enfrentará con Deportes Tolima, un rival que siempre complica al verde.



“Sabemos el potencial que tiene Tolima al ser un equipo muy atlético. Para Nacional es importante este torneo porque da posibilidad a Copa Libertadores, pero tendrá que mostrar su jerarquía. Hay partidos importantes: Union, el clásico, el de Copa, el de Millonarios y ahí sabremos para qué está hecho. Pensamos que tenemos una nómina importante para darle unos logros importantes a la institución, pero tenemos que seguir mejorando y consolidar la idea de juego”, relató.