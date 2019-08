Los errores que llevaron a la eliminación de América en Copa Colombia

América de Cali propició varias oportunidades de gol en Manizales, no las marcó y finalizando el partido de ida de la Copa Colombia cayó 2-1 con el Once Caldas. Con ese resultado estaba obligado a ganarles a los albos este miércoles por una ventaja mayor a dos tantos, pero no pudo, igualó 0-0 en el Pascual Guerrero y quedó eliminado en los octavos de final.

Del funcionamiento del equipo en el compromiso de ida al de vuelta hubo diferencias. Allá fue más ofensivo, aunque le faltó claridad en la puntada final. En el Pascual Guerrero naufragó en medio de sus equivocaciones y Alexandre Guimaraes terminó perdiendo su primer examen al frente del cuadro escarlata.

Aquí están algunos de los aspectos que dieron al traste con la posibilidad de seguir avanzando hacia la final, que era uno de los objetivos en el segundo semestre.

1 Falta de control del partido. Pese a haber iniciado con presencia en el área del Once, el elenco rojo reiteró sus dificultades para mantener su dominio y permitió que el visitante equilibrara las cargas e incluso pudiera haber vencido a Neto Volpi, que respondió bien cuando lo exigieron.

2 Sin variantes para pasar el muro caldense. Por lo visto hasta ahora en los partidos que ha dirigido, es claro que Guimaraes prioriza el orden defensivo sobre la posesión. Primero organiza sus bloques y luego, con el paso de los minutos, analiza lo que puede buscar en ataque.



Pero esta vez se quedó sin armas para descifrar el férreo planteamiento de Hubert Bodhert, decidió el ingreso de dos volantes de marca en los cambios y el único hombre que tenía características ofensivas (Duván Vergara) no estuvo a la altura de lo que se necesitaba.



3 Los llamados a empujar el barco se perdieron en la cancha. Este fue otro partido en el que los llamados a echarse el equipo al hombro se escondieron, o mejor, desaparecieron en medio del buen planteamiento defensivo de los albos. Carlos Sierra, Yesus Cabrera, Michael Rangel y Matías Pisano –que apenas tuvo dos remates–, fueron convidados de piedra y no pesaron en el esquema rojo.

4 Esquema al que le han tomado la horma. En los últimos juegos se ha visto que los rivales de América han entendido a qué juega Alexandre Guimaraes. El 4-1-4-1 salió bien en los primeros compromisos, pero hoy deja muchas dudas, especialmente cuando debe remontar un resultado adverso.



De otro lado, la fórmula de la salida de los laterales se viene quedando corta, no pesaron, sobre todo por la zona de Daniel Quiñones, que sigue improvisado por izquierda. Se notó un poco más Juan Pablo Zuluaga, que al menos propició tres llegadas al área del Once.



En esas circunstancias parecería que quedan dos caminos: O se cambia el estilo o los jugadores aumentan su nivel.

5 Fisuras en la parte posterior. La angustia de ver cómo pasaba el tiempo sin anotar llenó de desespero al plantel y volvió a desprotegerse en el fondo, como ocurrió el pasado sábado frente al Medellín, solo que el Once Caldas no aprovechó.



La impotencia fue tal que el zaguero central Marlon Torres se enfrascó en una agresión mutua con Javier Reina y salió expulsado en el último minuto.



Es un momento complicado para Alexandre Guimaraes y sus dirigidos, que a pesar de todo siguen colíderes en la Liga Águila II-2019 con 10 puntos y el próximo sábado (5:00 p.m.) recibirán a Rionegro con la misión de encontrar una salida a las dificultades. Los partidos iniciales mostraron que material humano hay para pensar en dar un giro a su propuesta.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces