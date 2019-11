Cali se examina a profundidad: así se preparó para pelear la Copa

El técnico Lucas Pusineri y el volante uruguayo Matías Cabrera atendieron a los periodistas antioqueños en el previo de la final de la Copa Colombia 2019 entre Medellín y Deportivo Cali.



Los dos coincidieron en que el ánimo del plantel se encuentra en lo alto para buscar un triunfo que lo corone campeón, después del empate 2-2 en Palmaseca.

Pusineri afirmó que “la expectativa es altamente profunda y satisfactoria por haber llegado a una instancia final, no hay una etapa posterior. El esfuerzo que están haciendo nuestros futbolista esperemos que lo desemboquen en la alegría que tiene el fútbol de poder ganar”.



De igual forma, se refirió a cuál es la diferencia entre vivir una final desde afuera y vivirla desde adentro: “Como futbolista tuve una linda carrera, el haber jugado en tres instituciones grandes de mi país como son San Lorenzo de Almagro, Independiente y River Plate, en dos de ellas haber logrado títulos a nivel local e internacional. Por supuesto que uno se llena de satisfacción, pero esa película terminó, como les digo a mis futbolistas, es muy lindo haber dejado huellas importantes que te acompañan para toda la vida, como ganar un título, ahora me alegra poder inculcarles a ellos los conceptos de valores y a partir de allí llegarles con el mensaje, eso es lo que al Deportivo Cali lo ha puesto en un lugar de preferencia como es jugar la final”.

Acerca de si fue corto el resultado obtenido como local, señaló que “como toda final están los detalles, justamente el partido es tan intenso, tan emotivo, que a lo que pasó no se le puede correr una coma. Por la emotividad y energía que existe, el equipo tal vez no encontró su mejor funcionamiento. Después la resiliencia que tuvo el equipo para reponerse de la adversidad. Estoy conforme con la lucha de mis futbolistas y venimos con mucha ilusión”.



¿Cómo se imagina el partido en el Atanasio?: “Como toda final lo dice, generalmente los partidos son de alta intensidad, de ida y vuelta, con mucha tensión y nerviosismo, la gente empuja, el ambiente, y eso está bueno, que el espectáculo se pueda ver como se vio en Palmaseca este miércoles en el Atanasio Girardot, estoy contento de poder aportar mi grano de arena para que este espectáculo siga creciendo, mañana no vamos a estar solos, vamos a contar con el apoyo masivo de nuestras familias y de la gente del Deportivo Cali, que todo sea favorable para que podamos ganar”.

Cali es el único equipo con la opción de ser doblemente campeón este segundo semestre. Foto: Tomada de Twitter: @AsoDeporCali

¿Qué piensa del Medellín con Andrés Cadavid y la presión que imprime en su cancha?: “Es un rival competitivo, jerárquico, que llegó a la etapa definitoria porque algo hizo bien, obviamente las estrategias y tácticas de los equipos son distintos, nosotros tenemos nuestra estrategia, pero esto no deja de ser un juego, esperemos estar a la altura de las circunstancias y los detalles, y que en los duelos salgamos victoriosos. Un rival importante, pero siempre confiando en nuestros jugadores”.



¿Cómo mentalizar a los jugadores para que no los afecte el entorno del partido?: “La identidad forjada en el Deportivo Cali se construye todos los días en los entrenamientos y se sigue construyendo en las competencias, es para rescatar, ellos están luchando para hoy estar en una final y luego en los cuadrangulares, el equipo demostró valentía y esa es la que nos ha llevado hasta acá. Esperemos que el destino nos encuentre para lograr el objetivo planteado por todos nosotros”.



Los números muestran que Medellín ha salido favorecido en los choques de Copa Colombia ante el Cali, a lo que Pusineri respondió: “Las estadísticas son algo complementario que uno le presta atención, pero cada partido es una historia totalmente distintas, otros futbolistas, otros entrenadores, esperemos que esta final sea favorable para nosotros”.



En cuanto a lo que piensan hacer como visitantes argumentó que “la reparación de nosotros es de fortaleza mental, la vida de los futbolistas es de tocar picos altos y otros no tanto, en el fútbol no hay tiempo de poder machacar muchas situaciones que se dan adversas, hay que prepararlos, independientemente de que el resultado sea positivo o negativo, porque esto es un juego. Poder plasmarle mucha valentía porque la huella va más allá de un resultado deportivo”.

¿Qué le trabajó, lo físico o lo mental?: “Ambas cosas, esto no deja de ser un juego de errores y hay que lograr una conexión, lo que no se hizo bien entre nosotros poderlo hablar, después el tema físico, con el regenerativo, que los futbolistas pueden tener una buena recuperación y alimentación, el deporte de alto rendimiento exige una rigidez”.



¿En los volantes se marca una diferencia a favor del DIM por su experiencia, considera que es un factor clave?: “El ADN de la institución es darle la oportunidad a los jugadores de la cantera, complementando con los que vienen de otros lugares, que vienen a colaborar todos juntos y poder hacer la unión grupal que hoy al Cali lo identifica como un buen equipo, para mí es reconfortante poderlos dirigir.

Por su parte, Matías Cabrera afirmó que “me ha tocado vivir muchas instancias finales en las que por suerte he coronado algunas, el futbolista siempre sueña con estas instancias, es algo que siempre soñamos desde pequeños, hay chicos que están haciendo sus primeras armas, uno siempre trata de arrimarse, Hay que disfrutarlo, porque es una instancia a la que no llegan todos los equipos, tener inteligencia emocional, no es algo que te acostumbres a eso y tengas que llevarlo con mucha naturalidad, sobre todo transmitirles eso a los muchachos”.



De no haber aprovechado el partido de local señaló que “queríamos llegar acá con la ventaja, pero no se pudo, ojalá que se pueda dar las cosas, estuvimos jugando los dos torneos acá y que podamos plasmar lo que hemos hecho siempre, que el resultado se nos dé”.



¿Cómo referenciar a Germán Cano? “Es algo que lo hablamos, Medellín tiene muchos argumentos a favor, es un equipo bien trabajado, pero nosotros también tenemos lo nuestro”.



Sobre la expulsión de Richard Rentería y lo que representa su ausencia, sostuvo que: “obviamente nos afectó, porque es un ejemplo de constancia, es un jugador muy importante, su expulsión nos afectó, pero viene n atrás muchos jugadores que lo pueden hacer muy bien y estamos tranquilos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces