Victoria apretada: América gana 1-0 a Universitario en Copa Colombia

América derrotó 1-0 a Universitario de Popayán en su debut en el Grupo F de la Copa Colombia, en un arduo partido disputado este miércoles en el Estadio Pascual Guerrero, que para la ocasión solo abrió las tribunas Occidental y Sur para una asistencia de 7.127 aficionados.

El cuadro escarlata se encontró con un rival que le jugó mano a mano en el primer tiempo, y que en los balones detenidos llevó peligro al arco de Arled Cadavid, con un hombre de buena condición en ese ítem como Steven Bermúdez.



Los dirigidos por Fernando ‘Pecoso’ Castro se vieron confusos para convertir en algunos pasajes y le permitieron al cuadro caucano aproximarse con cierto riesgo. No obstante, Daniel Buitrago se fue ganando confianza y poco a poco le dio la tranquilidad que necesitaba el local para manejar el esférico, con la ayuda de Luis Alejandro Paz en esa función.



En una jugada rápida, Johnnier Viveros centró y John Quiñones Saya no alcanzó a rematar a los 13. El dominio era del local, pero sin ser efectivo. Luego, Buitrago remató en el área y hubo mano de Frank López que el árbitro antioqueño David Espinosa no dio en favor de América. Luis Sánchez tuvo otra a los 41 minutos, pero el marcador terminó sin goles en la primera parte.



Para el comienzo del segundo tiempo Jeison Medina entró por el juvenil Luis Sánchez. A los 5 minutos, luego de un cobro de tiro libre de Daniel Buitrago el rebote lo tomó John Quiñones Saya y envió la pelota al fondo de la red, sin que Nicolás Muñoz pudiera hacer algo.



Viveros volvió a tener una opción, pero lamentablemente resolvió mal la jugada. Muy flojo nivel. Y a los 37 Quiñones Saya no se la entregó a Viveros, en lo que pudo ser el segundo tanto rojo.



Alejandro Guerrero le quitó velocidad a su equipo y prefirió manejo con Álvaro Montaño en la segunda parte. A los 28 estuvo cerca del empate, pero el arquero Cadavid intermedió con éxito.



América: Arled Cadavid; Cristian Hinestroza, Pedro Franco, Juan Camilo Mesa, Andrés Álvarez; Jean Carlos Sinisterra, Luis Alejandro Paz, Luis Sánchez (Jeison Medina, 1 ST), Daniel Buitrago (Mario Guerrero, 41 ST); Johnnier Viveros y John Quiñones Saya.



D.T.: Fernando Castro



Universitario de Popayán: Nicolás Muñoz; Juan López, Ánderson Balanta, Marcos Mina, Juan Zapata; Harold Sánchez, Fredy Valencia, Steven Bermúdez, Yani Quintero: Diego Rodríguez y Luis Mina.



D.T.: Alejandro Guerrero



Gol: 1-0: John Quiñones Saya (5 ST)



Estadio: Pascual Guerrero



Asistencia: 7.127 aficionados



Marco Antonio Garcés

Corresponsal de Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces