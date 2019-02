Con nuevo D.T., Bucaramanga busca salir del bache frente a Alianza

Con Carlos Giraldo como nuevo entrenador, tras el abrupto despido de Flabio Torres, el Atlético Bucaramanga recibirá la visita de Alianza Petrolera en juego de la sexta fecha de la Liga I-2019. El clásico santandereano tendrá otro ingrediente: la necesidad de victoria del cuadro de Barrancabermeja que, aunque está mejor ubicado en la tabla que su rival, debe sumar para la tabla del descenso.

Los técnicos encargados Carlos Giraldo y Víctor Hugo González tendrán la misión de levantar el ánimo del equipo, que llega con la imperiosa necesidad de vencer a un rival que le ganó 1-2 en el Alfonso López, el pasado 13 de febrero por la Copa Colombia.



“Tenemos la intención de recuperar la confianza al grupo de jugadores, la idea central es hacer una equipo con posesión del balón y que gane los duelos, especialmente por los costados, en este sentido, hemos trabajado durante la semana y esperamos iniciar con pie derecho y ganar el partido frente al equipo Alianza Petrolera”, expresó el técnico del Atlético Bucaramanga, Carlos Giraldo.





De otra parte, en el equipo petrolero, la realidad no es muy distinta pues el no realiza una buena campaña y se encuentra sumido en el sótano de la tabla del descenso. Según informaciones extraoficiales, el cuerpo técnico aurinegro se encuentra en pre aviso y si no se dan los resultados, el comité ejecutivo estaría renovando la dirección técnica del equipo petrolero.

“Necesitamos los tres puntos. Bucaramanga es un equipo que tiene jugadores desequilibrantes y de local se hace fuerte. Nosotros tendremos que ser un onceno compacto, corto entre líneas y con transiciones rápidas. Esperamos poder ganar y sumar en la tabla que es el objetivo que nos hemos planteado”, afirmó el estratega petrolero César Torres.



Alineaciones probables:



Atlético Bucaramanga: James Aguirre, Harold Gómez, Camilo Mancilla, Jeison Quiñones, Marvin Vallecilla, Rafael Robayo, Cesar Quintero, Gabriel Gómez, Jhon Pérez, Sherman Cárdenas y Roque Caballero.

D.T.: Carlos Giraldo.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez, Yhormar Hurtado, Jeison Palacios, Luciano Ospina, Farid Díaz, Fredy Flórez, Juan David Ríos, Yéiner Orozco, Estefano Arango, Jhon Vásquez y Cesar Arias.

D.T.: Cesar Torres.



Hora: 6 p.m.

Estadio: Alfonso López (Bucaramanga)

Árbitro: Carlos Betancur

TV: Win Sports



JULIÁN CARREÑO

Para El Tiempo Bucaramanga.