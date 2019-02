Asesinado en Cali el futbolista aficionado Sebastián Sánchez

Un nuevo hecho de violencia enluta al fútbol en Cali, luego de que este jueves fuera asesinado, en el barrio Potrero Grande, el jugador Sebastián Sánchez, considerado una promesa de este deporte.



Según familiares, fue un caso de intolerancia con otros jóvenes ocurrido en el populoso sector del oriente de la ciudad, aunque no hay total certeza respecto a los hechos y, de momento, lo único cierto es que la víctima recibió cinco disparos cuando estaba de espaldas.



Su hermano Juan Pablo Sánchez señaló: “él estaba en la casa, allí llegó una persona y le dijo que habían herido a un amigo. Santiago fue a averiguar qué era lo que había pasado y cuando llegó allá no encontró a ninguno de los muchachos que habían herido a su amigo. Entonces se devolvió y los encontró, se pusieron a discutir y en el momento en que dio la espalda lo hirieron, le pegaron varios tiros, uno en la espalda, uno en la cabeza y otro por el cuello. Creo que murió instantáneamente”.



Por sus condiciones futbolísticas, parecidas a la del ex jugador del América, Juan Camilo Hernández, a Sebastián también le decían ‘El Cucho de Aguablanca’, habiendo sido un delantero rápido y de una buena cantidad de goles en los equipos en que actuó.



“Tenía una zurda de magos, un jugador excelente y cualquier patrocinador que lo veía lo quería porque él daba todo en la cancha. Era un goleador. A la edad de 12 años había marcado casi 120 goles, era una persona excelente”, agregó su hermano.



Por ello, según el relato del familiar, el joven atacante estaba en diálogos con algunos representantes del fútbol que buscaban llevarlo a un club profesional. Juan Pablo reconoció que su hermano, en un momento determinado, consumió alucinógenos, pero ya lo había salido superado: “Él sí estuvo un tiempo tomando malas decisiones, estuvo un tiempo en la drogadicción, pero ya había superado esa crisis. En ese tiempo nosotros como familia estuvimos apoyándolo, hasta que dejó las drogas”. El cuerpo del ex futbolista será entregado este jueves a sus familiares.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces