Alianza busca despegar como local frente a un Caldas que llega herido

A las 5:30 p.m. de este sábado comenzará el encuentro en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja, en el que tanto el local Alianza Petrolera y el Once Caldas buscarán la victoria para salir pronto del bache en el que cayeron por las respectivas derrotas sufridas en la cuarta jornada de la Liga I-2019.

Una vez superado el trago amargo que significó la derrota frente al Envigado, con un gol en el último minuto, el técnico del Alianza Petrolera trabajó para el juego de Copa Colombia frente al Bucaramanga . Y este encuentro fue un bálsamo para las filas petroleras ya que, aunque jugaron con nómina alterna, se impusieron por 1-2 en el Alfonso López.

Sin duda, su fuerte en lo que va de la temporada ha sido su efectividad como visitante. Ahora la tarea es hacer respetar su campo y para eso el técnico César Torres convocó 18 jugadores, entre los que está el central Jéisson Andrés Palacios, quien se recuperó de una molestia en el aductor izquierdo luego del partido contra Envigado.



“Lo volvimos a examinar y se estableció que no hay distensión, solo sobre estiramiento. Para Liga, si el cuerpo técnico lo dispone, Jéisson podrá estar sin problema”, dijo Jaime Pinzón, jefe del departamento médico del Alianza Petrolera.



Respecto a otros jugadores que estaban en el departamento médico, como Pier Grazziani y Hárrison Henao, dijo que ya están haciendo fútbol con el resto del grupo. Grazziani se recuperó de una limpieza de meniscos y Henao, de una molestia muscular que lo alejó de la competencia durante dos semanas.



Once Caldas, que viene de perder el invicto de la temporada frente al Cúcuta Deportivo, cuenta con toda su plantilla para este encuentro en la cual se destaca la presencia del delantero Juan José Salcedo, convertido de momento en el goleador blanco con dos anotaciones.

“Nosotros entramos en un estado como de triunfalismo y una derrota que no estaba planificada y que no la pensábamos, nos dolió tanto, yo creo que de las derrotas que más me ha dolido en la vida ha sido esta y eso podía pasar”, dijo el técnico Hubert Bodhert.



Alineaciones probables

Alianza Petrolera: Ricardo Jerez; Luciano Ospina, Jeisson Palacios, Farid Díaz; Freddy Flórez, Yéiner Orozco, Jhon Vásquez y Estéfano Arango; Yhorman Hurtado y César Arias.

D.T.: César Torres.



Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco; Mauricio Restrepo, Juan Pablo Nieto y Juan David Rodríguez; Kevin Londoño, Jean Carlos Blanco y Juan José Salcedo.

D.T.: Hubert Bodhert.



Hora: 5:30 p.m.

Árbitro: Jorge Tabares - Antioquia

TV: Win Sports





Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA