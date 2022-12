Zverev sobre su lesión en R. Garros: ‘No fue un accidente estúpido’

Luego de varios meses después de su lesión en Roland Garros que lo marginó por el resto del año, Alexander Zverev ultima su regreso a las canchas de tenis en la Diriyah Tennis Cup de Arabia Saudí que se jugará del 8 al 10 de diciembre.



Es por ello que previo a este torneo, el alemán hizo un balance de lo que fue su año y aseguró que su lesión no fue absurda.



“Tienes que aceptar estos contratiempos. Es desafortunado, pero son cosas que pasan y hay que vivir con ello. Puedo vivir con ello, aunque esa lesión me ocurriera durante las semifinales de Roland Garros mientras intentaba alcanzar uno de los objetivos de mi vida. No ocurrió mientras hacía snowboard o esquiando, no fue un accidente estúpido”, explicó Zverev.

“En la lesión en Roland Garros me rompí siete ligamentos. Necesitaba operarme, tiempo para que se curase, pero las cosas vienen así. Pensé que podría jugar unos meses antes de lo que lo voy a hacer”, añadió en diálogo para ‘Tennis 365’.



Por su parte, dio sus sensaciones sobre cómo vivió esos siete meses sin el Tenis: “Al final del día me di cuenta de cómo es la vida sin tenis porque antes no pensaba en ello cuando estás viajando durante once meses al año y estás en un túnel y haciendo las mismas cosas una y otra vez. No lo aprecias. Aprecias solo jugar en grandes estadios del mundo, pero no las grandes ciudades del mundo”.



Finalmente, mencionó que por poco llega a disputar las ATP Finals: “Posiblemente dos semanas antes de las Nitto ATP Finals aún pensaba con ir a Turín. Estaba en la Race y podría haber sido una buena temporada, para ser honestos”.