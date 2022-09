Monja deja el hábito y es un éxito con su cuenta de Onlyfans

En su descripción en redes sociales queda clara su profesión: modelo webcam, actriz XXX y poledance. Lo curioso es que su historia empezó de otra manera muy distinta, como monja y dedicada a la oración y la fe.

Yudy Pineda cambió los hábitos por un nuevo trabajo que ahora le permite tener una cuenta de Onlyfans muy exitosa y de la que habló con la influenciadora Amaranta Hank.



Yudy contó que desde los 10 años quiso ser monja: "me enamoré de la vocación de las monjas que me daban clases y decidí irme con ellas, quería ser como ellas porque se veían como tan puras", dijo en la citada charla con Hank.

Recuerda que no solo es de dar detalles y abrazos,a aquellas personas que son especiales para ti, quisas tengas alguien con quien peleaste y quieres hablar hazlo que eso tabn es amistad que eso tabn es amor feliz día para tod@s Dios los bendiga🤝🏽👨‍👦‍👦😍 pic.twitter.com/TNjmmb1ClG — yudy pineda (@yudipined) September 19, 2020



Pero en medio de su formación como monja conoció a un catequista del que se enamoró y lo eligió a él en vez de a su comunidad. La historia cambió y se encontró ante la necesidad de comenzar en otra profesión.



“Una amiga me dijo ‘Yudy, vamos a empezar como modelo webcam'. Me dijo 'mira, te van a pagar súper bien'. Me hicieron la prueba de cámara, pasé”, contó en la entrevista.



A sus 31 años disfruta del éxito de su nueva faceta y asegura que su fe en Dios nunca cambió y que su nueva profesión es tan digna como todas.