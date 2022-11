Youtuber ingresó a las curiosas puertas de la Jiménez y esto encontró

Las personas que hayan pasado por la Avenida Jiménez entre carreras 7 y 8 se habrán topado con dos puertas en forma de arco y hechas de metal negro. Pues bien, este lugar tiene más historia de lo que parece y muchas personas han documentado que es lo que guardan.



Uno de ellos fue el Youtuber Diego Andariego quien en sus redes sociales en especial You Tube y Tik Tok mostró lo que guarda actualmente estos sótanos.



En el vídeo del creador de contenido, se puede ver que las puertas llevan a un lugar en donde hay baños y bastante humedad. Además, dirigen a un teatro insignia de la ciudad.



Sin embargo, el uso de estos sótanos no siempre fue ese ya que en 1939 el terreno fue comprado para realizar un pasaje comercial subterráneo y que iba a tener baños turcos y una bolera.



Esto al fin no se pudo concretar ya que llegó El Bogotazo por lo que no se pudo desarrollar ese pasaje. El espacio pasó por muchas manos, pero actualmente es propiedad de la Academia Superior de Artes de Bogotá de la Universidad Distrital.