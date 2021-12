Yolanda Ruiz deja la dirección de RCN Radio Noticias

La periodista Yolanda Ruiz anunció que dejará el cargo de directora de noticias de RCN Radio. En un mensaje al aire agradeció a los protagonistas de su oficio.

Esto dijo la periodista nariñense: “Les pido un par de minutos para hablar en primera persona y contarles sobre una decisión. Hoy es mi último día al aire como directora de noticias de RCN Radio. Salgo a vacaciones y he decidido retirarme del cargo al terminar ese descanso. Me voy de esta dirección pero no del periodismo que es una parte esencial de lo que soy…”.



Yolanda Ruiz es egresada de la Universidad Externado de Colombia, galardonada con el premio Simón Bolívar en 1987 y 2008: “Es inevitable que se mezclen emociones. Recuerdo los sueños que tenía cuando pisé por primera vez una sala de redacción, precisamente la de RCN Radio, esta casa que me abrió sus puertas y me acogió con generosidad en varias oportunidades y eso lo agradezco…”



La líder de opinión fue premiada por la Asociación de Periodismo de Cronistas del Espectáculo como mejor presentadora de noticias en 1996, recibió también el Premio Tv y Novelas como mejor presentadora de noticias en 1998: “Un recuerdo más: solo uno más: Hace varios años en una de las giras que hicimos por el país, visitamos Buenaventura. Recuerdo que me quebré al notar la gran expectativa que había en la comunidad por la llegada de un medio nacional y saber lo poco que podíamos hacer frente a tantas necesidades. Desde ese día llevo en mi billetera un poema que me regaló una niña en el que cuenta en palabras sencillas la realidad de violencia y pobreza en su puerto. De tanto en tanto lo leo para recordar el sentido de este oficio. Reitero hoy mi compromiso con ese periodismo que es voz de los que no tienen voz. Gracias a esa niña y a cada ciudadano que me recordó cuál es mi lugar. Gracias por tanto… Gracias a todos por estar ahí y que sigan las noticias”.



Ruiz trabajó en la Revista Cromos, presentadora del Noticiero Nacional, En Vivo 9:30 y directora de noticias de Caracol Televisión, en radio trabajó en Todelar, RCN Radio y Caracol Radio.