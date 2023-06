Yina Calderón contó en sus redes sociales por qué su novio la peina

Hace unos meses, la empresaria e influencer, Yina Calderón, presentó en sus redes sociales a su actual pareja sentimental y aseguró estar feliz a su lado.



No obstante, a su pareja no suele mostrarlo muy seguido a sus seguidores a pesar de que siempre ha estado para ella en su proceso de recuperación por la extracción de biopolímeros.



Pues bien, la influenciadora abrió un espacio para responder algunas preguntas y una de las que más llamó la atención fue sobre su novio.



Una de sus seguidoras le preguntó por su novio, Brayan Martínez, quien en redes sociales la peina e incluso parece su ‘súbdito a lo que Calderón respondió que eso no lo hace menos hombre.

“A usted jamás en la vida un hombre la ha tratado bien, entonces se asombra y le parece súbdito simplemente por el hecho de peinarme. O sea, un hombre es un hombre no por los músculos ni por la camioneta en la que ande… un hombre es hombre por la manera la que trata a una mujer”, dijo la empresaria.



En su respuesta, la DJ defendió a su pareja y se mostró en contra de quienes piensan que es súbdito de ella.



“Peinar a la novia, llevarle el desayuno a la cama a la novia, hacerle un masaje a la novia o tener un detalle con la novia ya se nos hace raro y ahora es el súbdito. Por eso es que pasa lo que pasa y mi novio es un verdadero hombre y eso no lo hace menos ni lo hace súbdito”, concluyó.