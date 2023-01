Yenny Álvarez fue elegida atleta del año en los Premios Altius 2022

Tras ganar el título de los 59 kilos en el Mundial de Halterofilia, Yenny Álvarez se quedó en la noche de este miércoles con el Premio a la Atleta del año 2022. La pesista se quedó con el premio a los deportistas que hacen parte de los Juegos Olímpicos.



“La pesista Yenny Álvarez, actual campeona del mundo en la categoría de los 59 kilos, se quedó con el máximo galardón de los Premios Altius, en la categoría de los deportes incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos”, informó el Comité Olímpico Colombiano tras entregarle el galardón.



No solamente el título mundial fue clave para ganar este premio sino también sus dos preseas doradas en los Juegos Bolivarianos de Valledupar y una más en los Sudamericanos de Asunción, Paraguay.

Álvarez superó en las votaciones a la boxeadora Ingrit Valencia que obtuvo el Altius de plata gracias a su subcampeonato en el Mundial de Boxeo en Turquía y el Altius de bronce fue para Kevin Santiago Quintero, quien fue tercero en keirin en el Mundial de Ciclismo de Pista.



Por otro lado, el patinador artístico, Brayan Carreño se quedó con el premio Altius al atleta del año en la categoría de deportes no incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos.



Por su parte, el segundo lugar fue para Johana Viveros y el Top 3 lo cerró Sara López, especialista en tiro con arco.



Premios Altius 2022



Atleta del año - Incluido en el Programa Olímpico



Yenny Álvarez



Atleta del año - No incluido en el Programa Olímpico



Brayan Carreño



Promesa del Año - Incluido en el Programa Olímpico



Tatiana Rentería



Promesa del Año - No Incluido en el Programa Olímpico



Juan David Vivas



Premio especial Altius



Selección Colombia Femenina Sub-17



Premio Altius Vida y Obra



Antonio Cervantes ‘Kid Pambelé’



Premio al Certamen Deportivo del Año



Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20