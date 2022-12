Yeferson Cossio se quejó de los qataríes ¿qué dijo de ellos?

Yeferson Cossio, es uno de los influencers más conocidos de Colombia y también uno de los más polémicos. Y es que ahora el creador de contenido vivió un incómodo momento luego de sufrir un accidente en Catar, país al que fue para ir al Mundial.



“Me acaba de atropellar un carro afuera del hotel. Aunque el golpe en la cabeza fue muy fuerte, creo que estoy bien. Empezamos diciembre con toda”, comentó de inicio el colombiano.



En la imagen que compartió se ve varios vehículos en movimiento, pero que luego eliminó y no se refirió al asunto nuevamente y siguió compartiendo en sus historias varias imágenes memorables de su estadía en el Mundial.

Sin embargo, en las últimas horas, Cossio habló sobre lo ocurrido y criticó la forma en la que conducen los ciudadanos cataríes: “Yo conozco muchas culturas y no me había tocado una que manejara tan mal carro. En todos los carros que nos hemos montado, el hombre ha estado a punto de chocarse, literal”.



“En Italia son bestias, pero saben manejar. Aquí son brutos y no saben, al menos los que nos han tocado”, añadió.



Por su parte, mencionó que también fue culpa de él ya que iba distraído comiéndose un sándwich y que no vio el carro que después lo iba a atropellar.



Además, aseguró que se molestó con la persona que lo atropelló y que por poco se va a las manos con el sujeto, pero al final no ocurrió nada ya que pelearse con una persona o insultarla está prohibido en Catar y puede tener consecuencias como millonarias multas, etc.