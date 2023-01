Yeferson Cossio se enfrentó con ladrón a golpes

Yeferson Cossio es uno de los creadores más reconocidos del país debido a sus vídeos haciéndole bromas pesadas a su hermana, Cintia Cossio, sino también por sus lujos y excentricidades que exhibe en redes sociales.



De igual manera, el paisa suele ser el centro de atención debido a su atractivo físico y su cuerpo lleno de tatuajes.



Esto hace que el influenciador refleje una apariencia ruda, pero al final el influencer por dentro tiene un buen corazón cuando se trata de causas sociales. Sin embargo, en los últimos días le tocó usar de su fuerza bruta para evitar ser asaltado.

Eso fue lo que mencionó Cossio para el podcast ‘Háblalo Nea’ en donde aseguró que tuvo que darle una golpiza a un ladrón luego del concierto de Daddy Yankee en Medellín.



Según el creador de contenido, mientras iba saliendo una mujer se abalanzó sobre él, pero no le pidió una foto ni nada, sino que intentaba distraerlos.



Acto seguido, un amigo le dijo que lo acababan de robar lo cual desató la furia de Cossio quien de inmediato se acercó a un sujeto que al parecer el presunto ladrón y le propinó una dura golpiza.



Yo le di un ganchazo, todo esto se le abrió, haga de cuenta cuando le hacen la rinoplastia. Yo le iba a dar más, cuando ese man cayó literal como una plasta y en el piso era como convulsionando y saliéndole sangre y 10 minutos desmayado”, comentó.



Luego, mencionó que en principio había matado al hombre: Yo, ay, yo maté este man. Eso no fue ni defensa personal y yo me quedé ahí. Luego, se levantó y duró como media hora bobo, a ese man se le movían los ojos raros, decía unas cosas completamente incoherentes y yo, ay, peor, dejó loco a este. Quedé hasta con los nudillos cortados, imagínense este tiestazo”, concluyó.