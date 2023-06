Yeferson Cossio reveló el polémico contrato que tiene con su novia

El influencer colombiano, Yeferson Cossio volvió a dejar de que hablar esta vez tras una conversación en el canal del influencer ‘Danibet’ y en donde estuvo con su novia, Carolina Gómez.



Allí, Cossio compartió algunos aspectos de su vida privada y cómo es su relación con su nueva pareja, pero lo que más llamó la atención fue que el creador de contenido y Gómez tienen un contrato sobre su relación.



No obstante, lo más polémico fue cuando comentó que en el contrato hay una cláusula de infidelidad en donde la colombiana puede llegar a perder sus redes sociales.

"Me puede dejar, podemos pelear, todo eso y lo que sea, normal. Pero si me engaña, chao redes", comentó el antioqueño en medio de risas. Aunque el comentario salió de la nada, su novia no respondió nada frente a esa afirmación, por lo que en redes sociales se comenzó a hablar sobre eso.



La mayoría de los comentarios sobre ese acuerdo son: “Pobre chica, con 19 años no puede pensar con madurez” , “Que burla", "Narcisista ", "¿Él también se queda sin redes si la engaña o solo es unidireccional? Cómo se nota que la maneja a su antojo”.



De igual manera, Cossio contó que una de sus empresas es propietaria de las cuentas de las redes sociales de Carolina, mencionando que ella se beneficia con el 80% de las ganancias de esas cuentas.



Finalmente, Cossio mencionó que fue él quien le enseñó a su pareja a monetizar su contenido y a adentrarse en el mundo digital.