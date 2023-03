Yeferson Cossio: así es su nueva novia que es 10 años menor que él

Yeferson Cossio parece que ha superado del todo a Jen Muriel, su anterior pareja con la que finalizó su relación hace 10 meses. Y es que el influencer ha subido una foto con quien sería su nueva pareja.



Se trata de una joven paisa llamada Carolina Gómez quien en las últimas horas publicó una foto con Cossio y que fue bastante criticada por algunas personas.



“Cambió Rolex por Casio”, “me quedó con Jenn Muriel, esa sí es una verdadera mujer” “Puro plástico”, fueron algunos de los comentarios que recibió la joven.

Ante estos comentarios, Cossio no dudó en responder a los comentarios ofensivos: "Solo tiene implantes mamarios ¡Hasta su cabello es natural! Me consta, yo pensé que tenía operada hasta la boca, pero no. Por difícil que parezca, es así de hermosa naturalmente”.



Aunque no hay detalles de cómo se conocieron, se rumora que fue por su trabajo de redes sociales ya que ambos aparecen en Tik Tok realizando un reto viral.



Por último, en redes sociales, se especula que la nueva novia de Cossio tendría entre 18 y 19 años por lo que sería 10 años mayor que el influencer, pero esto no ha sido confirmado por ninguna de las partes.