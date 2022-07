Se acabó el sueño en Wimbledon: Robert Farah y Juan Cabal, eliminados

La dupla de colombianos enfrentó en semifinales a Nikola Mektic y Mate Pavic, un vibrante encuentro que se disputó en la cancha central del cesped londinense. Farah y Cabal hicieron vibrar al público con cada uno de sus golpes, desafortunadamente la ilusión cafetera terminó en suelo británico.

El partido no fue fácil, el primer set fue un cerrado duelo entre las dos parejas para conseguir el marcador, a pesar de los esfuerzos se tuvieron que ir al desempate, los colombianos aprovecharon las oportunidades y doblegaron el tie break en 7-2 a su favor.



Para la segunda manga las cosas no cambiaron, en el 4 iguales estuvieron cerca de quebrar el servicio sin embargo la pareja croata se repuso y puso la presión a los latinos. Llegaron otra vez al tie break, y los croatas fulminaron el resultado a su favor: 1 set por bando.



Juan Sebastián Cabal pudo reponerse de su mal inicio en el tercer set, comenzó con una doble falta que rápidamente dejaron atrás con dos buenos saques y un rápido Farah en la malla. con el 2-1 a su favor lograron punto para quiebre que desafortunadamente no supieron aprovechar, la cuenta: 2-2. En esa misma manga Nikola Mektić requirió asistencia médica por un golpe en su labio. En el 4-4 los colombianos fueron efectivos y quebraron a su rival, se llevaron el set y fueron contyndentes, kas estadísticas dieron un 79% de puntos con el primer saque.



En el cuarto set los colombianos no pudieron hacer mucho por el encuentro, varios de sus errores fueron aprovechados por los croatas que despacharon la manga con un 6-2. Todo se definiría en el último game.



El último juego fue igual de parejo, se definió en supertie break, los croatas comenzaron perdieron pero pudieron darle la vuelta al encuentro, ganaron la manga y se llevaron el partido.