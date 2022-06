Previo a Wimbledon, Djokovic se queja de las condiciones climáticas

Novak Djokovic, que venció este miércoles a Felix Auger-Aliassime en la exhibición de Hurlingham, se quejó del viento en la capital británica y dijo que espera que en Wimbledon no tenga que enfrentarse a las mismas condiciones.

En tono distendido, el de Belgrado deseó suerte al canadiense en Wimbledon, que empieza la semana que viene, y deseó que no haya tanto viento como este miércoles. "Espero que no haya tanto viento como hoy. No ha sido divertido sacar en estas condiciones", dijo Djokovic a pie de pista, después de que durante el encuentro tuviera que repetir un par de veces el lanzamiento de pelota porque le costaba controlarla.

Djokovic, que abrirá la pista central el lunes como vigente campeón del torneo, derrotó a Auger-Aliassime en dos sets, en el que fue su primer encuentro desde los cuartos de final de Roland Garros y su primer partido en hierba desde la final de Wimbledon del año pasado, contra el italiano Matteo Berrettini.





EFE