Reacción del mundo al golpe de Will Smith a Chris Rock en los Óscar

El actor Chris Rock no ha presentado cargos contra el ganador del premio Óscar Will Smith tras haber sido aparentemente agredido por éste último en la ceremonia de los premios cinematográficos, informó la policía de Los Ángeles, según la CNN.



Smith abofeteó a Rock durante la citada ceremonia celebrada anoche en Los Ángeles, después de que el cómico gastara una broma a Jada Pinkett

Smith, la esposa del flamante ganador como mejor actor protagonista.

Mientras presentaba el premio de la academia de Hollywood al mejor documental, Rock se dirigió a la mujer de Smith y lanzó la frase: "Jada, te amo, 'G.I. Jane 2', no puedo esperar para verla". Con esta frase hacía referencia a la popular película "La teniente O'Neil" (G.I. Jane), en la que la protagonista, la actriz Demi Moore, aparece rapada.



Pinkett Smith, que ha reconocido en público que padece un problema de alopecia (un trastorno que produce calvicie), se presentó en la ceremonia con la cabeza rapada, según explica la cadena estadounidense. Tras escuchar la broma, Will Smith subió al escenario del Dolby Theater y aparentemente golpeó en la cara a Rock, antes de gritarle: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca".



“Las entidades de investigación de LAPD (policía de Los Ángeles) están al tanto de un incidente entre dos personas durante la ceremonia de los Premios de la Academia”, dijo el departamento policial a la CNN. "El incidente involucró a un individuo abofeteando a otro. El individuo involucrado se negó a presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación", agregó la policía.



Como era de esperarse, las reacciones inundaron las redes sociales. Desde aquellos que defendieron la reacción de Smith hasta quienes criticaron la violencia empleada por el actor.



Ahora bien, durante la ceremonia, la reconocido tenista Venus Williams quedó boquiabierta con la situación. Después, en un video por redes sociales dijo: “Me senté porque estaba como... pensé que tenía que dejar esa bebida”.



Así mismo, Jake Paul, hermano del reconocido influencer Logan Paul, ofreció 15 millones de dólares a los actores, un monto para cada uno, con el fin de que se enfrenten en un ring de boxeo. “Vamos a hacerlo en agosto”, trinó.