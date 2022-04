Will Smith renunció a la Academia tras golpe a Chris Rock

Durante la semana, Will Smith causó polémicas por su conducta contra el comediante, Chris Rock. Rock tiró dardos en contra de Smith al burlarse de su esposa por la cabeza rapada, y lo único que ganó fue una bofetada del actor. Tras lo sucedido, y en busca de contemplar la mejor decisión, Will Smith renunció a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Una certera actitud, sin duda alguna.

Will Smith, mediante un comunicado, dijo, ‘he respondido directamente al aviso de audiencia disciplinaria de la Academia y aceptaré todas y cada una de las consecuencias de mi conducta. Mis acciones en la nonagésima cuarta presentación de los premios de la Academia fueron impactantes, dolorosas e inexcusables’.

De una manera sincera, Will Smith también agregó que sabe que ha lastimado a varias personas por sus actitudes, ‘incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos, y seres queridos, todos los asistentes y la audiencia global en casa’.

Continuó diciendo, ‘tengo el corazón roto y quiero volver a centrarme en aquellos que merecen atención por sus logros y permitir que la Academia vuelva al increíble trabajo que realiza para apoyar la creatividad y el arte en el cine. Por lo tanto, renuncio a mi membresía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y aceptaré cualquier otra consecuencia que el consejo considere apropiada’.

David Rubin, presidente de la Academia aceptó la renuncia del actor, ‘hemos recibido y aceptado la renuncia inmediata de Will Smith de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Continuaremos avanzando con nuestros procedimientos disciplinarios contra el Sr. Smith por violaciones de los estándares de Conducta de la Academia’.

Con esta decisión, Smith no podrá votar en próximas ediciones de los Premios Óscar, pero no lo afecta de ser nominado en otras producciones donde actúe. Concluyó con el siguiente mensaje, ‘el cambio lleva tiempo y me comprometo a hacer todo el trabajo para asegurarme que nunca más permitiré que la violencia supere la razón’.