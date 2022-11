Wilfrido Vargas fue internado de urgencias en una clínica de Bogotá

Previo a su concierto en Soacha, Wilfrido Vargas, fue internado de urgencia en una clínica por evidenciar complicaciones de salud. Esto fue anunciado por su representante Huáscar Rodríguez al medio ‘Diario Libre’.



“Ayer cuando íbamos para el show lo sentí demasiado sofocado y en la tarde se complicó por lo que fue trasladado a una clínica en donde presentó un cuadro complicado con su oxigenación en los pulmones y la glicemia un poco elevada”.



Sin embargo, hace unas horas, el propio artista en un comunicado se pronunció al respecto y pidió disculpas a las personas que iban a asistir al concierto del cantante en Soacha.

De igual forma, explicó qué fue lo que le pasó y aseguró que espera estar recuperado para futuras presentaciones.



“Apreciado público de Soacha, presento a ustedes excusas formales. Síntomas de congestión gripal previos a la actividad programada el día de ayer generaron un quebranto en mis condiciones de salud lo que no me permitió estar allí con ustedes”, comentó Wilfrido.



“Por fortuna fui atendido de urgencias por un equipo médico maravilloso, gracias a Dios mi estado de salud se encuentra controlado y estable. Sigo en proceso de recuperación. No recuerdo la última vez que esto haya ocurrido en mi carrera”, concluyó.