Wil Smith y su esposa Jada confiesan sus infidelidades y otros rumores

Wil Smith y Jada Pinkett hablaron sobre el tiempo en el que tuvieron que poner fin a su relación porque ya no aguantaban más estar juntos. Fue hace cuatro años y fue ese el momento en el que la mujer volvió a admitir que estuvo emparejada con el rapero August Alsina, amigo de su hijo Jaden.

Todo comenzó cuando el rapero empezó a acercarse a la familia y ellos decidieron ayudarle, en especial la mujer. Además de ello, la pareja pasaba por un momento difícil y eso permitió que ella abriera su corazón a August.

Wil y Jada decidieron terminar su relación amistosamente y ella sostuvo una relación con el rapero, pero dentro de su proceso de sanación personal, la mujer también decidió romper con August tiempo después.

Así fue la conversación

Wil: “Decidimos que nos separaríamos por un tiempo y cada uno iba a definir como ser feliz"



Jada: “Recuperarme en ese momento en particular era definitivo".



W: “Realmente sentimos que podríamos haber terminado"



J: "Nosotros terminamos"



W: Y luego ¿Qué hiciste Jada?"



J: A partir de ahí, a medida que pasaba el tiempo, empecé a tener un enredo con August. Y una cosa que quiero dejar clara es que en el aire se sentía como que tú me habías dado permiso, cuando realmente la única persona que podría darme algún tipo de permiso en esta situación en particular soy yo".



W: Exactamente.



J: Pero August probablemente estaba intentando de comunicar porque eso era lo que él percibía porque nosotros nos separamos amistósamente. Y quiero dejar claro que él no es un destructor de hogares. No lo es.



W: Yo creo que es necesario que tú dejes claro qué fue lo que pasó cuando decidimos tomar nuestro espacio.



J: Sí, eso fue lo que acabo de decir, tuve un enredo con August.



W: ¿Un enredo? (Risas)



J: Sí (Risas)



W: Una relación



J: Sí, fue una relación, absolutamente.

Wil Smith

Wil Smith habla con su esposa.

Esta es la conversación completa en inglés...

Durante ese tiempo también se especuló que Wil Smith tenía una relación con Margot Robbie, la bella actriz con la que protagonizó la película Focus y con quien se volvió a encontrar en Escuadrón Suicida, aunque de este tema no hablaron en específico.