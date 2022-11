WhatsApp tiene nuevas funciones: ¿Cuáles son las novedades?

WhatsApp continúa realizando varios cambios en su plataforma para seguir mejorando. Es por ello que la aplicación incorporó recientemente varias novedades para los usuarios.



La plataforma, que cuenta con 2.000 millones de usuarios activos en todo el mundo, incorporó en su última actualización una opción llamada ‘modo de cámara.



Esta novedad consigue que la app haya rediseñado la función de la cámara y ahora cuenta con nuevos íconos que le permiten acceder más fácil y rápido entre los modos de foto y vídeo.

Uno de los cambios es que el usuario a la hora de grabar un vídeo ya no tendrá que oprimir un botón para grabar, sino que solo debe pasar al modo vídeo y la cámara grabará por si sola.



Por el momento, este modo está en la última edición de la fase beta de la ‘app’ para dispositivo Android por lo que actualmente no está disponible para todos los usuarios.



Otras de las nuevas funciones es el ‘Modo Ignorado’ el cual tiene como objetivo hacer que el teléfono no suene a cada momento. Para acceder debe: Ingresar a WhatsApp, pulsar la conversación donde se quiere activar el modo. Luego, pulsar la foto de perfil y colocar la opción ‘Silenciar’ y activar el ‘Por Siempre’.



Por último, otra de las novedades es la posibilidad de enviar mensajes entre el mismo usuario, una función que ha sido llamado como ‘bloc de notas’.



Antes para poder escribirse uno mismo había que crear un grupo de dos personas y luego eliminar a la otra persona con tal de dejar el grupo solo y usarlo como chat personal.



Sin embargo, ahora solo debe ingresar a la aplicación, pulsar el botón verde para ver los contactos en la parte inferior derecha. Allí aparecerán tres opciones: Nuevo contacto, Nueva Comunidad y los contactos de la aplicación.



En un lado, aparecerá el nombre de usuario de Whatsapp junto al texto: ‘Envía mensajes a este mismo número’. De esta manera puede activar esa función de ‘bloc de notas’ la cual por ahora está en la nueva actualización.