WhatsApp: celulares que no tendrán la aplicación desde el 1 de febrero

WhatsApp en los últimos años se ha convertido en una aplicación esencial en nuestra vida diaria ya que es una herramienta vital a la hora de hablar con familiares, amigos entre otras personas.



La plataforma se ha ido actualizando cada vez más y es por ello que varios celulares con el tiempo han dejado de tener esta aplicación de mensajería debido a que los requisitos se han puesto cada vez más altos.

Ante esto, la app de Meta no cuenta con los componentes suficientes como para seguir chateando en varios celulares los cuales se quedarán sin WhatsApp a partir de este 1 de febrero de 2023.



En el listado están tanto dispositivos Android como de iOS los cuales ya no cuentan con los requisitos necesarios de la nueva actualización. Siendo así estos son los teléfonos:



Samsung Galaxy Core



Samsung Galaxy Trend Lite



Samsung Galaxy Ace 2



Samsung Galaxy S3 mini



Samsung Galaxy Trend II



Samsung Galaxy X cover 2.



LG Optimus L3 II Dual



LG Optimus L5 II



LG Optimus F5



LG Optimus L3 II



LG Optimus L7II



LG Optimus L5 Dual



LG Optimus L7 Dual



LG Optimus F3



LG Optimus F3Q



LG Optimus L2 II



LG Optimus L4 II



LG Optimus F6



LG Enact



LG Lucid 2



LG Optimus F7



Huawei Ascend Mate



Huawei Ascend G740



Huawei Ascend D2



IPhone 6S



IPhone SE



IPhone 6S Plus



Sony Xperia M



Lenovo A820



ZTE V956 - UMI X2



ZTE Grand S Flex



ZTE Grand Memo



Faea F1THL W8



Wiko Cink Five



Winko Darknight



Archos 53 Platinum