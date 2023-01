WhatsApp: ¿cómo ocultar el 'escribiendo' a sus contactos?

WhatsApp tiene varios trucos con los que se pueden ocultar ciertas cuestiones como su último estado de conexión, si está en línea y el visto. Sin embargo, a muchos les gustaría ocultar también si uno está escribiendo o no en una conversación.



Este truco se puede realizar, pero no es una función nativa de WhatsApp, sino que se puede conseguir en las versiones ‘no oficiales’ del aplicativo, las cuales Meta, empresa dueña de WhatsApp, no recomienda que instale ya que pueden que cierren la cuenta del usuario.



Sin embargo, dentro de la versión oficial de WhatsApp hay una forma para ocultar el ‘escribiendo’ sin necesidad de instalar APK’s o aplicaciones de terceros no oficiales de la aplicación.

¿Cómo ocultar la palabra ‘Escribiendo’ en WhatsApp?



*Primero hay que mirar que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Play Store de Google o en la App Store de Apple.



*Después, abra la aplicación y espera que alguien te envíe un mensaje. Cuando lo recibas despliega la barra de notificaciones.



*En ella vaya al ícono del ‘modo avión’ y presiónelo



*El celular se desconectará de todo, no podrá recibir llamadas telefónicas y no tendrá conexión a internet.



*Nuevamente vaya a WhatsApp y allí lea y responda el mensaje que tenga pendiente.



*Finalmente, desactive el ‘modo avión’ y verá que los mensajes que tenía pendientes por enviar se enviarán automáticamente evitando que aparezca el ‘Escribiendo’.