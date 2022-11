WhatsApp: ¿Cuáles trucos no funcionan después de aplicarlos?

WhatsApp se caracteriza por tener varios trucos nativos que dependen de lgunas aplicaciones externas como por ejemplo la posibilidad de ver mensajes eliminados, descargar los estados de tus contactos y recibir notificaciones de los usuarios que se han conectado.



Esto se puede saber a través de versiones no oficiales de la plataforma de mensajería instantánea como lo es WhatsApp Plus en donde todo lo anteriormente mencionado se puede hacer con el riesgo de perder tu cuenta de forma temporal o permanente.



Sin embargo, hay trucos por todo el internet que supuestamente funcionan en la red social, pero que en verdad son falsos y no funcionan.

Trucos de WhatsApp que son falsos



*Ver estados sin que se den cuenta, pero, usted sí sabrá quién vio las historias



En caso de desactivar la confirmación de lectura, es cierto que se podrán ver los estados de tus amigos sin que se den cuenta, pero si tú públicas un estado no se podrá saber quiénes lo vieron.



Otro truco falso es que si cuenta con la confirmación de lectura encendida y se activa el modo avión para ver estados no aparecerá el visto. Sin embargo, esto es falso ya que el visto saldrá automáticamente cuando tenga conexión a internet.



*Desactivar la confirmación de lectura y que no aparezca el visto en los chats



Aunque esta opción si funciona para los chats personales de WhatsApp, la confirmación de lectura no se puede desactivar en chats grupales ya que el visto aparecerá en caso de ver un mensaje, vídeo, foto, etc.



*Eliminar mensaje para todos cambiando la hora



Cuando envías un mensaje que no debías o equivocado tiene hasta una hora y ocho minutos para eliminarlo. Después de este tiempo solo se podrá borrar para ti.



Según varios portales de internet si uno cambia la hora del celular en el momento en el que se envió el mensaje aparecerá la opción borrar para todos, esto es totalmente falso y lo único que harás es descuadrar la hora real.