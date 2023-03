WhatsApp: ¿cómo ver si una persona que lo bloqueó está en línea?

WhatsApp sigue consolidándose como una de las aplicaciones más importantes al momento de envío y recepción de mensajes y contenidos de amigos, conocidos y demás en tiempo real.



De hecho, Meta se encuentra implementando actualizaciones para reformar la seguridad y también hay varios múltiples trucos para sacarle provecho a esta aplicación.



Ante esto, WhatsApp tiene un truco para ver si una persona que lo bloqueó está en línea sin necesidad de descargar ninguna app.

*Lo primero que debe hacer es buscar a un amigo o conocido que lo tenga bloqueado y luego pídale que cree un grupo de WhatsApp donde estén los tres y donde se incluya a una persona que lo bloqueó.



*Ingrese al grupo y escriba cualquier cosa



*Espere 10 minutos o establezca un tiempo para que lo lean y luego de clic en los tres puntos y pulse ‘info’ para ver las personas que leyeron el mensaje y el tiempo al que lo hicieron.



¿Cómo sé que una persona me ha bloqueado?



Si bien la aplicación no permite ver de forma directa las personas que lo han bloqueado a uno de WhatsApp hay varias señales que indican que lo hicieron como que no podrá ver la información como la fuente, el estado, la última hora de conexión y si está en línea o no. Además, los mensajes saldrán con un único chulo.