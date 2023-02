WhatsApp: ¿Cómo enviar un mensaje anónimo a un contacto?

WhatsApp tiene innumerables funciones más allá de hablar con una persona en concreto por chat. Y es que la plataforma posee varias formas de enviar mensajes que mucha gente no conoce.



Uno de ellos son los mensajes anónimos los cuales se piensa que son imposibles de enviar ya que se supone que la app pese a que no muestra el nombre cuando uno no tiene guardado el contacto si se ve el teléfono por lo que sí o sí te vas a enterar de quién escribe. No obstante, hay tres formas de evitar esto.

Utilizar un teléfono secundario



La primera opción para mandar mensajes anónimos en WhatsApp es usar un número de teléfono secundario. Esto con el fin de no usar el teléfono habitual que usted use por lo que en muchas ocasiones el contacto no te reconocerá y los pasos de registro serán más fáciles para ti.



Usar un teléfono fijo



Si tienes un teléfono fijo posiblemente se pueda acceder a WhatsApp. El problema que seguro te piensan es que tienes el registro de tu número, donde recibirás un SMS, pero lo cierto es el que el código se puede usar siempre y cuando se reciba el código por medio de una llamada de teléfono. Después se podrá mandar el mensaje que quieras.



Utilizar un teléfono virtual



Tal vez sea la más difícil de hacer de las tres. Gracias a una aplicación, puedes obtener un número desde el que crear una nueva cuenta. Tendrás que seguir los pasos que indican esas aplicaciones con el fin de ‘ocultar’ tu número real a todo aquel que se contacta.



Cabe señalar que el uso de estas opciones es de mucho cuidado ya que la otra persona no sabrá quién es el emisor de dichos mensajes, por lo que se recomienda que se use solo para informar a esa persona y no para hacerle una broma o acosarlo ya que estaría vulnerando las normas de uso de WhatsApp.