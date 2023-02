Wanda Nara se plantearía su salto a una plataforma para adultos

En la actualidad, para sacar rédito de su belleza, varias modelos, presentadoras, actrices y demás se han habituado a abrir su cuenta en alguna plataforma de adultos de pago en donde suben fotos o vídeos subidas de tono.



Ahora a estas personalidades se les puede unir la modelo argentina Wanda Nara quien en sus últimas historias en Instagram reconoció que podría abrir una cuenta ya sea en OnlyFans o en DivasPlay.



"Me ofrecieron ser la imagen mundial de DivasPlay. Hoy mis compromisos me lo impiden. Seguiremos charlando para más adelante. Hoy estoy enfocada a la conducción y a una película que requiere mucho tiempo y exclusividad en algunas cosas", comentó la nacida en Buenos Aires.

Estoy enfocada a la conducción, a una película y a la familia, que requiere mucho tiempo y exclusividad en algunas cosas”, complementó la expareja de Mauro Icardi.



Por su parte, ante la pregunta de si está soltera o no contestó: "Es la pregunta del año? O qué? Estoy Sola!! No sé si es la respuesta correcta porque vivo rodeada de amor, amigos, familia y muchos inventos". Esto zanja los rumores sobre una posible relación con el cantante argentino L-Gante o una vuelta a su relación con Icardi.



No obstante, confirmó que el delantero de Galatasaray sí intentó reconquistarla en varias oportunidades.



"Cada dos por tres lo intenta. Me dijo: 'No me rindo'. Pero yo sé que si nos volvemos a juntar, y en dos meses le cuento de una nueva oferta de trabajo, estaremos de nuevo en el mismo punto de partida", concluyó.