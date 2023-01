Wanda Nara se confesó: habló de su relación con Icardi y L-Gante

Después de varios meses de especulaciones en donde se le vinculó con el cantante L-Gante y también sobre una supuesta reconciliación con Mauro Icardi, la modelo y empresaria Wanda Nara habló de este tema y confirmó cómo está su vida sentimental actual.



La argentina lo hizo en el programa ‘Socios del Espectáculo’ en donde aseguró que está soltera, que no tiene pretendientes y que no hay nada con el cantante L-Gante.



"No hay nada. Nada que ver. Es súper amigo y tenemos una muy buena relación. Por ahora no me gustaría volver a enamorarme, estoy bien", comentó sobre el vínculo que tiene con el artista de trap argentino.