Comienza la vuelta a Polonia: dos colombianos en competencia

Este miércoles se dio inicio a la vuelta a Polonia en su edición número 77, la cual tiene a Rafal Majka, deportista local y vencedor en 2014, al ecuatoriano Richard Carapaz, a Remco Evenepoel, reciente campeón de la Vuelta a Burgos, a Jakob Fuglsang, último ganador de la Lieja-Bastoña-Lieja, y al colombiano Estaban Chaves como los ciclistas más destacados.

En esta ocasión, la vuelta tendrá cinco etapas que sumarán un total de 891,3 kilómetros. El recorrido es montañoso y tendrá dos finales en alto, además de las altas temperaturas que hay en el momento.



No obstante, hay que recordar, que la competencia no tendrá espectadores y la prensa no tendrá acceso oficial a la carrera: "este año se llevará a cabo sin espectadores al principio y al final, no habrá atracciones en las ciudades ni caravana publicitaria".

La vuelta a Polonia tendrá representación colombiana. Por un lado, estará Esteban Chaves, corredor del Mitchelton Scott, y por otra parte, tendrá participación, Sebastián Molano, velocista del Team Emirates.