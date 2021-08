Jakobsen brilló al sprint en la Vuelta: Molano el mejor de la jornada

⏯ @FabioJakobsen ha logrado su segunda victoria en #LaVuelta21 en una etapa de costa acabada en el Mar Menor. Revívelo en 1'.



⏯A coastal stage was supposed to be decided in a sprint, where @FabioJakobsen won for a second time in this edition. The 1' summary.@gorouvy pic.twitter.com/3PzCsI1q3j